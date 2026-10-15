Il 12 ottobre 2026 ha dato alla luce Philomena Carmine Bobby, avuta dal compagno, l’attore Tom Pelphrey. La coppia ha già una figlia di 3 anni, Matilda Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Kaley Cuoco è diventata mamma per la seconda volta. Il 12 ottobre 2026 l’attrice della serie tv The Big Bang Theory, 40 anni, ha dato alla luce la seconda figlia, Philomena Carmine Bobby, che ha avuto dal compagno, l’attore Tom Pelphrey, 44 anni. “Non ci sono parole per descrivere questa sensazione ancora una volta. Che benedizione”, ha scritto nella didascalia delle foto scattate in ospedale e pubblicate su Instagram per condividere la notizia. “Siamo così grati per questo viaggio folle, avventuroso e pieno di alti e bassi che ci ha portato alla nostra piccola Philo! La famiglia è ufficialmente al completo. È ora di portare a casa il bebè di Matilda [la figlia maggiore, 3 anni, ndr]! Tom Pelphrey la vita è esplosa nel momento in cui ci siamo incontrati, e i regali continuano ad arrivare. Ti amerò per sempre, papà della mia bambina!”.

L'ANNUNCIO DELLA GRAVIDANZA Nel giugno 2026 Kaley Cuoco aveva annunciato su Instagram di aspettare la seconda figlia. Aveva infatti condiviso la foto di una grande torta ricoperta di zuccherini colorati, alla quale mancava un pezzo che aveva rivelato un interno rosa. Altre immagini avevano invece mostrato il pancione e l’ecografia. “Stiamo completando la nostra piccola famiglia, che sogno che si avvera!”, aveva scritto l’attrice. “Questo secondo percorso è stato un po’ più tortuoso sotto molti aspetti, ma wow, siamo così grati per questo momento!! Una sorellina in arrivo!!! Tom Pelphrey papà di una bambina per sempre”. In seguito, Cuoco aveva organizzato un baby shower a tema messicano con alcune amiche vip. “Oggi è stata una giornata dolcissima", aveva scritto in una Story Instagram dove teneva in braccio la primogenita Matilda. Entrambe indossavano abiti coordinati. Nel settembre 2026, il compagno Pelphrey aveva raccontato i preparativi per l’accoglienza della secondogenita. “Siamo entrambi emozionatissimi. Anche nostra figlia è emozionata. Vedremo come andrà quando arriverà il momento”, aveva detto, prima di aggiungere che lui e Cuoco “si scambiano le stanze, riorganizzano le cose e ridono di quanto sia diverso passare da una casa con un neonato a una con due”. Alla fine, comunque, “ci sono cose nuove e cose che questa volta non sembrano poi così importanti. Ma mamma e bambino stanno bene, quindi, se Dio vuole, continuiamo così e ne siamo felicissimi”. Approfondimento Hilary Swank, l'attrice è incinta del terzo figlio all'età di 52 anni