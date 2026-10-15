Hilary Swank, l'attrice è incinta del terzo figlio all'età di 52 anni

LA MATERNITÀ

Nel maggio 2026, in un’intervista alla rivista People, Hilary Swank aveva raccontato di aver trascorso in famiglia la Festa della Mamma e di sentirsi “davvero fortunata” a poter passare il tempo con i suoi figli. Aveva anche spiegato che avere figli in età più avanzata era stata una scelta naturale che le aveva permesso di essere “molto presente” con i bambini. “È successo che io abbia avuto dei figli così tardi nella vita. Non è che non li volessi prima. Ci sono state molte cose che me l’hanno impedito, e quindi ora posso davvero dedicare del tempo a loro”, aveva detto. Poi, aveva aggiunto: “Ho la sensazione di vivere molte Feste della Mamma anche al di fuori del giorno ufficiale, grazie alla possibilità di essere così presente per loro”. L’attrice aveva raccontato di essersi dedicata inizialmente alla carriera, che era “come una figlia per me”. Aveva però sempre avuto la consapevolezza “che un giorno avrei voluto dei figli, ma non avevo pianificato come sarebbe stata la mia vita. So che è diverso per ognuno, ma per quanto mi riguarda, se avessi avuto un figlio tra i 20 e i 30 anni, credo che sarei una madre molto diversa da come sono ora”. Nello specifico, “sento di avere più possibilità di dedicare loro la mia attenzione in un modo che non avrei potuto fare in passato, perché sarei stata divisa tra le due cose in modo molto netto. Con la mia carriera ormai consolidata, ho la possibilità di entrare e uscire di scena quando voglio, e questa è una vera benedizione”. Swank aveva aggiunto che “non avrebbe potuto pianificare” il corso degli eventi ma che, alla fine, aveva avuto la possibilità di diventare mamma nella piena maturità, quando aveva “molta più pazienza e tempo” per crescere i suoi figli. “Ho lavorato molto su me stessa", aveva raccontato. "Una delle cose che ritengo importanti per essere un genitore migliore è aver fatto questo lavoro su sé stessi, in modo da interrompere eventuali schemi che non si vogliono trasmettere ai propri figli, e io ho fatto molto su questo nel tempo, quindi non ho dovuto recuperare molto da capo”. L'impegno, però, non è ancora finito: “Continuo a lavorare, non fraintendetemi. Non sono certo una persona perfetta. Ma ho gli strumenti necessari per affrontare questi problemi, invece di doverli cercare mentre mi trovo nel bel mezzo della situazione”. Inoltre, ogni giorno, proprio grazie ai figli, impara un compito non semplice. “Una delle cose che ho sempre cercato di fare e a cui ho sempre aspirato è vivere il momento presente, ed è molto più difficile di quanto si possa pensare. I miei figli me l'hanno davvero insegnato”, aveva detto. “Prima di tutto, non c'è nessuno più presente di loro in questo momento, vero? Sono proprio il promemoria perfetto di questo, e che non voglio mai perderlo di vista”.