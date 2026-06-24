L’universo narrativo di The Big Bang Theory si espande ancora, spingendosi questa volta oltre i confini della realtà conosciuta e addentrandosi nel territorio del multiverso. HBO Max ha pubblicato il trailer ufficiale italiano dello spin-off più recente del franchise, che debutterà il 24 luglio 2026 con un nuovo episodio ogni venerdì, distribuito in esclusiva sulla piattaforma streaming

Sta per arrivare Stuart Fails to Save the Universe, serie tv spin-off che amplia l'universo di The Big Bang Theory si prepara a compiere un salto narrativo senza precedenti, abbandonando i confini della sitcom tradizionale per avventurarsi in un contesto fatto di realtà alternative, dimensioni parallele e scenari in continuo mutamento.

Dopo aver costruito nel corso degli anni un franchise capace di espandersi ben oltre la serie originale, il celebre mondo creato da Chuck Lorre e Bill Prady apre ora un nuovo capitolo che porta al centro della scena uno dei personaggi più insoliti e sfortunati dell’intera saga. A guidare questa nuova avventura sarà infatti Stuart Bloom, chiamato a confrontarsi con una minaccia dalle proporzioni impensabili e con conseguenze destinate a coinvolgere infinite versioni della realtà.

Ad anticipare il tono caotico e ambizioso del progetto è il trailer ufficiale italiano (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) di Stuart Fails to Save the Universe, diffuso da HBO Max. Lo spin-off, il più recente tassello del franchise, debutterà il 24 luglio 2026 in esclusiva sulla piattaforma streaming e proseguirà con la pubblicazione di un episodio a settimana, ogni venerdì, promettendo di condurre il pubblico in un viaggio completamente inedito all’interno del multiverso di The Big Bang Theory.

L’espansione del franchise di The Big Bang Theory

La nuova serie si compone di dieci episodi e rappresenta il quarto capitolo dell’universo televisivo nato dalla sitcom ideata da Chuck Lorre e Bill Prady, dopo The Big Bang Theory, Young Sheldon e Georgie & Mandy's First Marriage. In questa nuova declinazione narrativa, l’orizzonte si amplia in modo radicale: al centro non vi è più soltanto la quotidianità dei protagonisti, ma la sopravvivenza stessa dell’intero multiverso.

Protagonista della serie è Stuart Bloom, proprietario dell’iconico negozio di fumetti, interpretato nuovamente da Kevin Sussman. Il personaggio viene trascinato in una catena di eventi catastrofici quando, a seguito di un errore solo in apparenza insignificante, finisce per distruggere un dispositivo realizzato da Sheldon Cooper e Leonard Hofstadter.

L’evento innesca conseguenze di portata devastante, dando origine a una vera e propria apocalisse multiversale che mette a rischio l’esistenza stessa della realtà. Per tentare di contenere il disastro, Stuart si ritrova affiancato dalla fidanzata Denise, interpretata da Lauren Lapkus, dall’amico geologo Bert, interpretato da Brian Posehn, e dal fisico quantistico Barry Kripke, a cui presta il volto John Ross Bowie. Come suggerisce già il titolo, tuttavia, ogni tentativo di ristabilire l’ordine è destinato a complicarsi ulteriormente.

Versioni alternative e ritorni dal passato

Il trailer ufficiale lascia intravedere uno degli elementi più ambiziosi della serie: l’incontro con versioni alternative dei personaggi storici che hanno segnato le dodici stagioni di The Big Bang Theory. Nel nuovo contesto narrativo emergono diversi ritorni dal franchise originale, ampliati da varianti provenienti da realtà differenti.

Tra le presenze confermate figurano Wil Wheaton e Joshua Malina, già apparsi nei teaser precedenti. Il materiale promozionale mostra inoltre Christine Baranski nel ruolo di Beverly Hofstadter, madre di Leonard, Riki Lindhome nei panni di Ramona Nowitzki e Teller nel ruolo di Larry Fowler, padre di Sheldon. Quest’ultimo appare anche insieme allo storico partner Penn Jillette. Tra i cameo anticipati nel trailer compare anche Jon Cryer, noto per Due uomini e mezzo.

Un nuovo linguaggio visivo per un universo espanso

Uno degli aspetti distintivi di Stuart Fails to Save the Universe riguarda il cambio di impostazione stilistica rispetto alla serie originale. La produzione abbandona infatti il formato multicamera con pubblico in studio, tipico della sitcom classica, per adottare una struttura single-camera.

Le riprese sono state realizzate in ambientazioni reali e senza l’utilizzo delle tradizionali risate registrate, segnando una trasformazione significativa nel linguaggio della serie. Questa scelta estetica sembra progettata per adattarsi a una narrazione più dinamica e complessa, coerente con il tema degli universi paralleli e delle realtà alternative in continuo collasso.

La serie è prodotta da Chuck Lorre Productions in collaborazione con Warner Bros. Television ed è creata, scritta e prodotta da Chuck Lorre, Bill Prady e Zak Penn, autore noto per titoli come The Avengers, Ready Player One e Free Guy.