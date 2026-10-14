Bruce Springsteen nonno bis, la figlia Jessica è incinta

Jessica Springsteen, figlia del cantautore e Patti Scialfa, ha annunciato di essere incinta. L’atleta, medaglia d'argento nel salto ostacoli a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e Nicola Philippaerts hanno confermato la lieta notizia condividendo una serie di scatti sui profili Instagram

Bruce Springsteen diventerà nonno per la seconda volta. Jessica, secondogenita del cantautore e Patti Scialfa , ha annunciato di essere in dolce attesa con un post sul suo profilo Instagram. La cavallerizza, medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ha scritto: “Nuove avventure”.

jessica Springsteen, l’annuncio su instagram

Jessica Springsteen, figlia del cantautore e Patti Scialfa, ha annunciato di essere incinta. L’atleta, medaglia d'argento nel salto ostacoli a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e Nicola Philippaerts hanno confermato la lieta notizia condividendo una serie di scatti sui profili Instagram: “Nuove avventure”. Il post ha velocemente ottenuto numerosi commenti e più di 60.000 like.

Dopo la nascita di Lily Harper, figlia del terzogenito Sam, Bruce Springsteen diventerà quindi nonno per la seconda volta. Il cantautore e Patti Scialfa sono felicemente sposati dal 1991. La coppia ha anche un terzo figlio: Evan James nato nel 1990.