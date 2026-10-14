Bruce Springsteen nonno bis, la figlia Jessica è incinta

Jessica Springsteen, figlia del cantautore e Patti Scialfa, ha annunciato di essere incinta. L’atleta, medaglia d'argento nel salto ostacoli a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e Nicola Philippaerts hanno confermato la lieta notizia condividendo una serie di scatti sui profili Instagram
Bruce Springsteen diventerà nonno per la seconda volta. Jessica, secondogenita del cantautore e Patti Scialfa, ha annunciato di essere in dolce attesa con un post sul suo profilo Instagram. La cavallerizza, medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ha scritto: “Nuove avventure”.
jessica Springsteen, l’annuncio su instagram
Jessica Springsteen, figlia del cantautore e Patti Scialfa, ha annunciato di essere incinta. L’atleta, medaglia d'argento nel salto ostacoli a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e Nicola Philippaerts hanno confermato la lieta notizia condividendo una serie di scatti sui profili Instagram: “Nuove avventure”. Il post ha velocemente ottenuto numerosi commenti e più di 60.000 like.
Dopo la nascita di Lily Harper, figlia del terzogenito Sam, Bruce Springsteen diventerà quindi nonno per la seconda volta. Il cantautore e Patti Scialfa sono felicemente sposati dal 1991. La coppia ha anche un terzo figlio: Evan James nato nel 1990.
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Bruce Springsteen è tra i cantautori più acclamati, influenti e popolari della scena discografica a livello mondiale. Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerosi successi, tra i suoi album ricordiamo Darkness on the Edge of Town, Tunnel of Love, Human Touch, The Ghost of Tom Joad, We Shall Overcome: The Seeger Sessions, Working on a Dream e Only the Strong Survive. Per quanto riguarda i brani, citiamo Born to Run, Hungry Heart, The River, Dancing in the Dark, Glory Days, Secret Garden e Born in the U.S.A.
Negli anni il cantautore (FOTO) ha portato la sua musica in giro per il mondo con molte tournée internazionali. Ricordiamo anche i numerosi riconoscimenti conquistati, tra i quali ben venti statuette su cinquantuno nomination ai Grammy Awards. Inoltre, nel 1993 Bruce Springsteen ha trionfato nella categoria Miglior canzone originale con Streets of Philadelphia per la pellicola Philadelphia alla 66esima edizione degli Academy Awards.
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