Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bruce Springsteen nonno bis, la figlia Jessica è incinta

Spettacolo

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Jessica Springsteen, figlia del cantautore e Patti Scialfa, ha annunciato di essere incinta. L’atleta, medaglia d'argento nel salto ostacoli a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e Nicola Philippaerts hanno confermato la lieta notizia condividendo una serie di scatti sui profili Instagram

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Bruce Springsteen diventerà nonno per la seconda volta. Jessica, secondogenita del cantautore e Patti Scialfa, ha annunciato di essere in dolce attesa con un post sul suo profilo Instagram. La cavallerizza, medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ha scritto: “Nuove avventure”.

jessica Springsteen, l’annuncio su instagram

Jessica Springsteen, figlia del cantautore e Patti Scialfa, ha annunciato di essere incinta. L’atleta, medaglia d'argento nel salto ostacoli a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e Nicola Philippaerts hanno confermato la lieta notizia condividendo una serie di scatti sui profili Instagram: “Nuove avventure”. Il post ha velocemente ottenuto numerosi commenti e più di 60.000 like. 

 

Dopo la nascita di Lily Harper, figlia del terzogenito Sam, Bruce Springsteen diventerà quindi nonno per la seconda volta. Il cantautore e Patti Scialfa sono felicemente sposati dal 1991. La coppia ha anche un terzo figlio: Evan James nato nel 1990.

Approfondimento

Springsteen sfida la Casa Bianca con Power to the People Festival

Bruce Springsteen è tra i cantautori più acclamati, influenti e popolari della scena discografica a livello mondiale. Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerosi successi, tra i suoi album ricordiamo Darkness on the Edge of Town, Tunnel of Love, Human Touch, The Ghost of Tom Joad, We Shall Overcome: The Seeger Sessions, Working on a Dream e Only the Strong Survive. Per quanto riguarda i brani, citiamo Born to Run, Hungry Heart, The River, Dancing in the Dark, Glory Days, Secret Garden e Born in the U.S.A.

 

Negli anni il cantautore (FOTO) ha portato la sua musica in giro per il mondo con molte tournée internazionali. Ricordiamo anche i numerosi riconoscimenti conquistati, tra i quali ben venti statuette su cinquantuno nomination ai Grammy Awards. Inoltre, nel 1993 Bruce Springsteen ha trionfato nella categoria Miglior canzone originale con Streets of Philadelphia per la pellicola Philadelphia alla 66esima edizione degli Academy Awards.

Approfondimento

Bruce Springsteen in concerto a Minneapolis: "Pace, non guerra". VIDEO
FOTOGALLERY

©Getty

1/12
Cinema

Springsteen alla première del film Liberami dal nulla a New York. FOTO

Esibizione a sorpresa del Boss alla première del biopic a lui dedicato. Il pubblico è andato in delirio per l'inattesa sorpresa. Prima di suonare il brano “Land of Hopes and Dreams” con la chitarra acustica, l’artista ha condiviso alcune parole significative, parlando dei tempi pericolosi che stiamo vivendo, del suo ruolo di ambasciatore musicale e della distanza tra realtà americana e ideali A cura di Camilla Sernagiotto

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Rocco Tanica racconta la depressione (e un sogno che c'entra con Elio)

Spettacolo

Il tastierista di Elio e le Storie Tese ha ripercorso in un’intervista al Corriere della Sera la...

Boosta, l'album Pianorama: "Per stare bene devo sempre sorprendermi"

Fabrizio Basso

Street Fighter, il nuovo film al cinema: trama, cast e curiosità

Cinema

Il 15 ottobre esce nelle sale la terza pellicola che ruota intorno alla saga del videogame...

street fighter

The Diplomat, arriva la quarta stagione. Ecco dov’eravamo rimasti

Serie TV

La serie con Keri Russell, Rufus Sewell e Allison Janney torna il 15 ottobre, su Netflix, con...

Fontaines D.C. e Rosalía insieme in un nuovo brano a sorpresa

Musica

La band irlandese coinvolge la cantante spagnola nel brano Where Is Gone? tratto da Dopamine...

Spettacolo: Per te