I media statunitensi hanno svelato nuovi dettagli sulla nascita della figlia della star della musica e di Michael Polansky, inclusi il sesso, la data di nascita e il nome completo della bambina Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Lady Gaga è diventata mamma la scorsa estate, precisamente, il 9 giugno, data riportata sul certificato di nascita della bambina registrata come figlia sua e di Michael Polansky.

I dettagli, riportati in esclusiva da TMZ, parlano della nascita della bambina che è stata vista tra le braccia della cantante nelle foto trapelate la scorsa settimana, avvenuta a Los Angeles presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles.

Sul certificato di nascita della piccola è riportato il nome Rose Bean Polansky. I due nomi scelti per la bambina avrebbero un significato importante per la cantante.

La musica ha ispirato i due nomi della bambina People Magazine ha sentito una fonte vicina alla cantante che ha raccontato come il nome Rose sia ispirato alla canzone La Vie en Rose che Gaga ha interpretato in A Star is Born, il film del 2028 che le ha aperto le porte alla carriera nel cinema.

Bean, invece, potrebbe essere un tributo al cantante e attivista Carl Bean che è stato l'ispirazione per Born This Way, uno dei brani più rappresentativi della sua storia musicale.

La musica, dunque, alla base della scelta del nome della bambina che ora ha poco più di tre mesi e a cui i due genitori avrebbero dedicato totalmente il loro tempo per tutta l'estate.

People aveva già confermato, attraverso le sue fonti, che Lady Gaga e il suo fidanzato si stavano godendo questa stagione speciale delle loro vite con la nuova arrivata, cosa che la stessa cantante aveva annunciato dichiarando l'intenzione di rallentare dopo l'ultimo tour mondiale. Leggi anche Lady Gaga, il nuovo progetto Mayhem Requiem

La bambina nata da madre surrogata La vie en rose, canzone che Lady Gaga ha interpretato in A Star is Born nei panni della protagonista Ally Campana, è un brano a cui la cantante che lo scorso marzo ha compiuto quarant'anni è molto legata.

Nel 2019, in occasione di San Valentino, si era fatta tatuare una rosa stilizzata lungo tutta la schiena, disegno a cui aveva aggiunto anche il nome della canzone per esteso.

Il brano resta, dunque, significativo nella storia di Lady Gaga e adesso la cantante lo ha legato alla sua primogenita, figlia che ha desiderato a lungo.

Lady Gaga non ha mai fatto mistero del suo desiderio di maternità come anche delle difficoltà legate alle patologie di cui soffre, la fibromialgia di cui ha parlato apertamente nel documentario del 2017 Gaga: Five Foot Two.

TMZ ha confermato in esclusiva che la bambina è nata tramite maternità surrogata e che a farla nascere è stato Robert Katz, il medico che ha aiutato anche Ciara e Russell Wilson per la nascita della loro Siena. Vedi anche Lady Gaga e Michael Polansky, i red carpet dal 2018 al 2024