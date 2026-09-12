Lady Gaga, la popstar è diventata mamma del suo primo figlio

La popstar Lady Gaga ha dato alla luce il suo primo figlio. Lo riferiscono i media statunitensi, in particolare il sito 'Page Six'. La cantante quarantenne, il cui vero nome è Stefani Germanotta, ha iniziato a frequentare Michael Polansky nel 2020 e si è fidanzata con l'imprenditore nel 2024.

La superstar del pop Lady Gaga ha dato alla luce il suo primo figlio con il compagno Michael Polansky; la notizia è stata riportata dai media statunitensi. La cantante di "Bad Romance", 40 anni - il cui vero nome e' Stefani Germanotta - ha iniziato a frequentare Polansky nel 2020 e si e' fidanzata con l'imprenditore nel 2024. Una fonte ha confermato la nascita del bambino a Page Six e People, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli.