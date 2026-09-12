Lady Gaga, la popstar è diventata mamma del suo primo figlio

La popstar Lady Gaga ha dato alla luce il suo primo figlio. Lo riferiscono i media statunitensi, in particolare il sito 'Page Six'. La cantante quarantenne, il cui vero nome è Stefani Germanotta, ha iniziato a frequentare Michael Polansky nel 2020 e si è fidanzata con l'imprenditore nel 2024.
La superstar del pop Lady Gaga ha dato alla luce il suo primo figlio con il compagno Michael Polansky; la notizia è stata riportata dai media statunitensi. La cantante di "Bad Romance", 40 anni - il cui vero nome e' Stefani Germanotta - ha iniziato a frequentare Polansky nel 2020 e si e' fidanzata con l'imprenditore nel 2024. Una fonte ha confermato la nascita del bambino a Page Six e People, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli.
L'artista, soprannominata affettuosamente "Mother Monster" dai suoi fan, aveva parlato negli ultimi anni del suo desiderio di avere un figlio. Ha concluso il suo più recente tour mondiale, il "Mayhem Ball", ad aprile, e il suo ultimo album, "Mayhem", ha ottenuto diverse candidature ai Grammy, vincendo il premio come "Miglior album vocale pop" all'inizio di quest'anno.
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Lady Gaga compie 40 anni, tutti i suoi look più iconici. FOTO
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