Lady Gaga, il 15 maggio uscirà il nuovo progetto Mayhem Requiem

Lady Gaga ha annunciato l’uscita di un nuovo progetto, Mayhem Requiem, che arriverà venerdì 15 maggio in esclusiva su Apple Music. Si tratta della registrazione di un concerto live che l’artista aveva tenuto il 14 gennaio al Wiltern di Los Angeles, e dove aveva eseguito una versione completamente rivisitata dell’album Mayhem, uscito nel 2025, precursore del Mayehm Ball Tour e vincitore del Grammy Award come Miglior album vocale pop. Diretto e prodotto da Morningview, Mayhem Requiem rappresenta “il capitolo finale della sua era Mayhem” e vede Lady Gaga nei panni di Mistress of Mayhem, l’alter ego che aveva creato per il disco e il “fantasma della sua stessa opera gotica” che incarna il conflitto interiore tra fama, identità e fragilità. “Trascorre la maggior parte dell’intima serata al Wiltern di Los Angeles al pianoforte o ai sintetizzatori”, spiega un comunicato, “dove dirige arrangiamenti rivisitati di Abracadabra, Disease e del resto della tracklist tra le colonne crepate e le rovine sparse del Mayhem Ball”. La regina del pop ha quindi reinterpretato i brani dalle sonorità elettroniche e dark-pop, che avevano rievocato gli esordi della sua carriera con successi come Poker Face, in una chiave più teatrale e cinematografica, quasi più vicina a un’opera contemporanea che a un classico concerto pop. Ha infatti alternato arrangiamenti orchestrali e intermezzi recitati che, come ha anticipato lei stessa sui social, segnano “la morte simbolica” dell’alter ego e l’inizio di una nuova fase creativa che, secondo le indiscrezioni, potrebbe presto concretizzarsi nell’uscita di un nuovo album, forse già tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027. Per ora, il progetto Mayhem Requiem sarà disponibile in streaming audio e video e successivamente potrebbe arrivare anche in formato fisico.