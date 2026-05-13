Lady Gaga, il 15 maggio uscirà il nuovo progetto Mayhem Requiem

La registrazione di un concerto live che l’artista aveva tenuto il 14 gennaio al Wiltern di Los Angeles, e dove aveva eseguito una versione completamente rivisitata dell’album Mayhem, rappresenta “il capitolo finale" dell'alter ego Mistress of Mayhem che incarna il conflitto interiore tra fama, identità e fragilità
Lady Gaga ha annunciato l’uscita di un nuovo progetto, Mayhem Requiem, che arriverà venerdì 15 maggio in esclusiva su Apple Music. Si tratta della registrazione di un concerto live che l’artista aveva tenuto il 14 gennaio al Wiltern di Los Angeles, e dove aveva eseguito una versione completamente rivisitata dell’album Mayhem, uscito nel 2025, precursore del Mayehm Ball Tour e vincitore del Grammy Award come Miglior album vocale pop. Diretto e prodotto da Morningview, Mayhem Requiem rappresenta “il capitolo finale della sua era Mayhem” e vede Lady Gaga nei panni di Mistress of Mayhem, l’alter ego che aveva creato per il disco e il “fantasma della sua stessa opera gotica” che incarna il conflitto interiore tra fama, identità e fragilità. “Trascorre la maggior parte dell’intima serata al Wiltern di Los Angeles al pianoforte o ai sintetizzatori”, spiega un comunicato, “dove dirige arrangiamenti rivisitati di Abracadabra, Disease e del resto della tracklist tra le colonne crepate e le rovine sparse del Mayhem Ball”. La regina del pop ha quindi reinterpretato i brani dalle sonorità elettroniche e dark-pop, che avevano rievocato gli esordi della sua carriera con successi come Poker Face, in una chiave più teatrale e cinematografica, quasi più vicina a un’opera contemporanea che a un classico concerto pop. Ha infatti alternato arrangiamenti orchestrali e intermezzi recitati che, come ha anticipato lei stessa sui social, segnano “la morte simbolica” dell’alter ego e l’inizio di una nuova fase creativa che, secondo le indiscrezioni, potrebbe presto concretizzarsi nell’uscita di un nuovo album, forse già tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027. Per ora, il progetto Mayhem Requiem sarà disponibile in streaming audio e video e successivamente potrebbe arrivare anche in formato fisico.
DALLE VETTE DELLE CLASSIFICHE AL PREMIO OSCAR
Nata il 28 marzo 1986 a New York, la camaleontica artista Lady Gaga, nome d’arte di Stefani Joanne Angelina Germanotta, è una delle migliori interpreti pop del XXI secolo. Nel 2008 ha debuttato con l’album The Fame, che grazie ai singoli multiplatino Poker Face, Just Dance e Paparazzi ha venduto oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 2009 ha poi pubblicato l’EP The Fame Monster, che contiene le hit globali Bad Romance, Telephone e Alejandro, mentre nel 2011 ha pubblicato il secondo album Born This Way, che include il singolo omonimo. Nel 2013 ha invece sperimentato la musica elettronica con il terzo album Artpop, dove si trova il brano Applause, nel 2014 il jazz con quarto album Joanne, che contiene la malinconica canzone Million Reasons, nel 2020 la musica house con il quinto album Chromatica, che include i brani Stupid Love e Rain On Me, e nel 2025 il synth pop nell’ultimo album Mayhem. Nello stesso anno, inoltre, la canzone Die With a Smile, una collaborazione con Bruno Mars, ha conquistato la vetta della Billboard Hot 100 e ha reso Lady Gaga la terza artista nella storia con il maggior numero di singoli al vertice della classifica statunitense in tre decenni diversi, impresa prima di allora realizzata solo da Michael Jackson e dalla sorella Janet Jackson. Parallelamente alla carriera musicale, l’artista ha raccolto numerosi concensi anche nella recitazione per i ruoli nella serie tv American Horror Story e nei film A Star Is Born e House of Gucci. Ha anche vinto numerosi premi, compreso un Premio Oscar per la Miglior canzone originale per il brano Shallow, due Golden Globes, un Emmy Award e 18 Grammy Awards. Nell’aprile 2026 ha pubblicato insieme a Doechii il brano Runway, contenuto nella colonna sonora de Il Diavolo veste Prada 2, dove ha anche recitato in un cameo.
Approfondimento
Lady Gaga e Doechii hanno pubblicato il videoclip del singolo Runway
Getty/Ipa
Lady Gaga compie 40 anni, tutti i suoi look più iconici. FOTO
Colori accesi, forme eccentriche, uno stile che varia sempre, dall'audace al classico: fin dai suoi esordi nel mondo della musica, la cantante ha saputo conquistare il pubblico non solo con le sue performance, ma anche con i suoi abiti. Ecco una selezione di alcuni che meritano di essere ricordati