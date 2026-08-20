Un anello di diamanti, un velo e una fascia da futura sposa hanno riacceso le indiscrezioni sulla relazione tra il cantautore e rapper statunitense e Christy Lee. I due non hanno annunciato ufficialmente il fidanzamento, ma le immagini di una festa organizzata in Utah sembrano indicare una proposta. La coppia, legata dal 2025, aveva interrotto la relazione per poi riavvicinarsi nei mesi successivi

La presunta proposta arriverebbe dopo una relazione cominciata sotto l'attenzione del pubblico, una separazione e un successivo riavvicinamento mantenuto in gran parte riservato. La storia tra Post Malone e Christy Lee, infatti, non è stata caratterizzata da dichiarazioni frequenti o da una presenza costante sui social, ma soprattutto da avvistamenti e fotografie raccolti nel corso del tempo.

Christy Lee è stata immortalata con un grande anello di diamanti alla mano sinistra, un velo e una fascia con la scritta "Bride to Be", mentre accanto a lei compariva Post Malone insieme ad alcune persone vicine alla coppia.

Il possibile fidanzamento di Post Malone e Christy Lee prende forma attraverso una serie di immagini, più che attraverso un comunicato ufficiale...Il cantante e rapper, vincitore di un Grammy, e la fashion stylist non hanno infatti confermato direttamente la notizia, ma alcuni dettagli comparsi durante una celebrazione in Utah hanno fatto rapidamente pensare a un imminente matrimonio.

Al momento, però, nessuno dei due ha scelto di trasformare le indiscrezioni in un annuncio ufficiale. Post Malone e Christy Lee non hanno commentato pubblicamente il presunto fidanzamento e nemmeno un rappresentante del cantante aveva fornito nell'immediato una dichiarazione sulla vicenda.

A rendere particolarmente evidente l'ipotesi di un fidanzamento è soprattutto l'anello mostrato da Christy Lee. Il grande diamante, insieme al velo e alla fascia da futura sposa, costituisce infatti il principale indizio sulla natura della celebrazione.

Secondo quanto riportato dal sito TMZ, Post Malone avrebbe chiesto a Christy Lee di sposarlo martedì 18 agosto, durante l'incontro organizzato in Utah. Gli amici della coppia sarebbero arrivati sul posto per condividere con loro questo momento.

Una relazione iniziata tra Roma e Parigi

I primi segnali del rapporto tra Post Malone e Christy Lee risalgono all'inizio del 2025. I due erano stati avvistati insieme a Roma, dando origine alle prime voci sulla loro frequentazione. Successivamente, la loro presenza insieme era diventata più evidente anche a Parigi, dove erano stati fotografati durante una cena e mentre facevano shopping.

La coppia era stata vista anche dopo aver visitato diversi negozi di stilisti, in un'occasione nella quale un bacio aveva contribuito ad alimentare ulteriormente le speculazioni sulla loro relazione. Queste apparizioni avevano reso il rapporto sempre più difficile da tenere lontano dall'attenzione dei fotografi, pur senza trasformarlo in una relazione particolarmente esposta sul piano mediatico.