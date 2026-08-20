Un anello di diamanti, un velo e una fascia da futura sposa hanno riacceso le indiscrezioni sulla relazione tra il cantautore e rapper statunitense e Christy Lee. I due non hanno annunciato ufficialmente il fidanzamento, ma le immagini di una festa organizzata in Utah sembrano indicare una proposta. La coppia, legata dal 2025, aveva interrotto la relazione per poi riavvicinarsi nei mesi successivi
Il possibile fidanzamento di Post Malone e Christy Lee prende forma attraverso una serie di immagini, più che attraverso un comunicato ufficiale...Il cantante e rapper, vincitore di un Grammy, e la fashion stylist non hanno infatti confermato direttamente la notizia, ma alcuni dettagli comparsi durante una celebrazione in Utah hanno fatto rapidamente pensare a un imminente matrimonio.
Christy Lee è stata immortalata con un grande anello di diamanti alla mano sinistra, un velo e una fascia con la scritta "Bride to Be", mentre accanto a lei compariva Post Malone insieme ad alcune persone vicine alla coppia.
La presunta proposta arriverebbe dopo una relazione cominciata sotto l'attenzione del pubblico, una separazione e un successivo riavvicinamento mantenuto in gran parte riservato. La storia tra Post Malone e Christy Lee, infatti, non è stata caratterizzata da dichiarazioni frequenti o da una presenza costante sui social, ma soprattutto da avvistamenti e fotografie raccolti nel corso del tempo.
La possibile proposta del 18 agosto
Secondo quanto riportato dal sito TMZ, Post Malone avrebbe chiesto a Christy Lee di sposarlo martedì 18 agosto, durante l'incontro organizzato in Utah. Gli amici della coppia sarebbero arrivati sul posto per condividere con loro questo momento.
A rendere particolarmente evidente l'ipotesi di un fidanzamento è soprattutto l'anello mostrato da Christy Lee. Il grande diamante, insieme al velo e alla fascia da futura sposa, costituisce infatti il principale indizio sulla natura della celebrazione.
Al momento, però, nessuno dei due ha scelto di trasformare le indiscrezioni in un annuncio ufficiale. Post Malone e Christy Lee non hanno commentato pubblicamente il presunto fidanzamento e nemmeno un rappresentante del cantante aveva fornito nell'immediato una dichiarazione sulla vicenda.
Approfondimento
Post Malone lancia la sua linea di moda country Austin Post
Una relazione iniziata tra Roma e Parigi
I primi segnali del rapporto tra Post Malone e Christy Lee risalgono all'inizio del 2025. I due erano stati avvistati insieme a Roma, dando origine alle prime voci sulla loro frequentazione. Successivamente, la loro presenza insieme era diventata più evidente anche a Parigi, dove erano stati fotografati durante una cena e mentre facevano shopping.
La coppia era stata vista anche dopo aver visitato diversi negozi di stilisti, in un'occasione nella quale un bacio aveva contribuito ad alimentare ulteriormente le speculazioni sulla loro relazione. Queste apparizioni avevano reso il rapporto sempre più difficile da tenere lontano dall'attenzione dei fotografi, pur senza trasformarlo in una relazione particolarmente esposta sul piano mediatico.
Approfondimento
Post Malone e Christy Lee sono fidanzati
La rottura e il successivo riavvicinamento
Il rapporto non era però proseguito senza interruzioni. Nel giugno 2025 erano emerse indiscrezioni secondo cui Post Malone e Christy Lee si sarebbero lasciati dopo alcuni mesi di frequentazione.
Non è mai stata resa nota con precisione la tempistica della successiva riconciliazione. Un nuovo elemento è arrivato però all'inizio del 2026, quando i due sono stati nuovamente visti insieme. Gli avvistamenti hanno suggerito che Post Malone e Christy Lee avessero ricominciato a frequentarsi, questa volta mantenendo il rapporto ancora più lontano dall'esposizione pubblica.
L'eventuale fidanzamento arriverebbe quindi dopo una fase nella quale la coppia avrebbe scelto di vivere la relazione con maggiore riservatezza, senza rendere pubblici i dettagli del riavvicinamento.
Approfondimento
I-Days Milano 2025, Post Malone conclude la concert series con la sua unica data italiana
La vita privata di Christy Lee
Christy Lee è una fashion stylist e, rispetto a Post Malone, ha mantenuto una presenza molto più limitata sotto i riflettori. Anche il rapporto con il cantante è stato gestito con discrezione, il che rende le immagini provenienti dalla festa in Utah particolarmente rilevanti.
Proprio la scelta di non raccontare pubblicamente ogni fase della relazione fa sì che il possibile fidanzamento sia emerso soprattutto attraverso ciò che è stato fotografato durante la celebrazione, piuttosto che attraverso dichiarazioni dei diretti interessati.
Approfondimento
Coachella 2025, Post Malone headliner del Day 3
Il precedente legame con Hee Sung "Jamie" Park
Prima di Christy Lee, Post Malone era stato fidanzato con Hee Sung "Jamie" Park, con la quale ha avuto una figlia. Secondo quanto riportato, la loro relazione si sarebbe conclusa alla fine del 2024.
Il cantante ha generalmente scelto di mantenere riservati gli aspetti della propria vita familiare e i dettagli relativi alla figlia. Anche in questo caso, dunque, la sua vita privata è rimasta in larga parte separata dalla dimensione pubblica che accompagna la sua carriera musicale.
Approfondimento
Nirvana e Post Malone insieme, la loro Smells Like Teen Spirit. VIDEO
©Getty
Coachella 2025, Day 3: il racconto del terzo giorno del Festival
È Post Malone l'headliner della terza giornata del Coachella Festival, che chiude il primo weekend di musica a Indio. Prima di lui Meghan Thee Stallion con Victoria Monet, Ciara e Queen Latifah, per uno show che è stato interrotto (con lo spegnimento delle luci) perché più lungo rispetto a quanto previsto. Amyl and The Sniffers hanno fatto un bel po’ di bellissimo chiasso, mentre Kraftwerk e Basement Jaxx si confermano pezzi di storia e di musica. Il racconto dell’inviata a Indio, Valentina Clemente