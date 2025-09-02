Post Malone lancia la sua linea di moda country Austin Post

Un cavallo che sfila a Parigi, tra velluti con stelle dorate e giacche frangiate. Così Post Malone ha presentato Austin Post, la sua prima collezione di moda, portando la cultura country nel tempio dell’haute couture.
Parigi, Hôtel de Bourdon – Maison Pozzo di Borgo. Lì dove un tempo abitava Karl Lagerfeld, Post Malone ha trasformato un défilé in un vero e proprio spettacolo western. La sua linea di abbigliamento, battezzata con il suo nome di nascita Austin Post, ha fatto il suo debutto con la collezione “Season One: At First Light”. Un esordio che mescola radici texane, iconografia da ranch e tocchi di eleganza sartoriale, in perfetto stile Malone.
Una festa western
Sul catwalk hanno sfilato giacche di velluto ricamate con stelle dorate, completi denim-on-denim, capi frangiati e accessori turchesi. Tutti accompagnati da autentici stivali Lucchese, storica maison texana specializzata in calzature western. A chiudere lo show, l’immagine più potente: una modella a cavallo, simbolo della frontiera che Malone ha voluto portare al centro della capitale francese.
Leggi anche
Post Malone infiamma Milano, il suo concerto chiude gli I-Days
“È un sogno che coltivavo da sempre”
Per il gran finale, l’artista è apparso in passerella con un completo in denim chiaro, cappello da cowboy bianco e stivali: una dichiarazione di appartenenza più che un look. “È un sogno che coltivavo da sempre”, ha raccontato dopo lo show, spiegando quanto il progetto sia speciale e profondamente legato alla sua identità. Non è solo moda, è autobiografia: Austin Post è il racconto in tessuto e cuoio della sua America, della cultura country che Malone ha sempre intrecciato alla sua musica. Non a caso, la collezione debutta in un momento in cui il country sta vivendo una nuova stagione di popolarità, anche grazie all’artista stesso, che ha contribuito a spingerlo nelle classifiche mondiali.
Leggi anche
Coachella 2025, Post Malone headliner del Day 3
Portare in primo piano le radici
Con questa sfilata, Post Malone si inserisce nella scia di altri grandi musicisti diventati stilisti — da Pharrell a Kanye West, da A$AP Rocky a Justin Bieber — ma con una differenza: invece di inseguire tendenze street, ha deciso di riportare in primo piano le sue radici. Il risultato è una collezione che non strizza l’occhio all’effimero, ma affonda nella tradizione e la reinterpreta con coraggio. Una moda che non cerca di piacere a tutti, ma che, come la musica di Post Malone, racconta una storia personale diventata universale.