Post Malone lancia la sua linea di moda country Austin Post

Parigi, Hôtel de Bourdon – Maison Pozzo di Borgo. Lì dove un tempo abitava Karl Lagerfeld, Post Malone ha trasformato un défilé in un vero e proprio spettacolo western. La sua linea di abbigliamento, battezzata con il suo nome di nascita Austin Post, ha fatto il suo debutto con la collezione “Season One: At First Light”. Un esordio che mescola radici texane, iconografia da ranch e tocchi di eleganza sartoriale, in perfetto stile Malone.

“È un sogno che coltivavo da sempre”

Per il gran finale, l’artista è apparso in passerella con un completo in denim chiaro, cappello da cowboy bianco e stivali: una dichiarazione di appartenenza più che un look. “È un sogno che coltivavo da sempre”, ha raccontato dopo lo show, spiegando quanto il progetto sia speciale e profondamente legato alla sua identità. Non è solo moda, è autobiografia: Austin Post è il racconto in tessuto e cuoio della sua America, della cultura country che Malone ha sempre intrecciato alla sua musica. Non a caso, la collezione debutta in un momento in cui il country sta vivendo una nuova stagione di popolarità, anche grazie all’artista stesso, che ha contribuito a spingerlo nelle classifiche mondiali.