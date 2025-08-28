Post Malone infiamma Milano, il suo concerto chiude gli I-Days

Un’unica data italiana, un live che è stato più di un concerto: Post Malone ha trasformato l’Ippodromo SNAI San Siro in un roadhouse on the road, con neon da Route 66, brani country potenti e un pubblico in delirio. Una serata che racconta l’evoluzione di un artista che oggi sembra aver trovato la sua vera casa nella musica.

È stato come l’inizio di un film all’Ippodromo Snai San Siro di Milano: le luci che si abbassano, la folla che esplode in un boato, e lui, Post Malone , che appare con passo lento, quasi esitante, sul palco. “Ladies and gentlemen…”, la sua voce roca, segnata dal fumo e dalla vita vissuta, ha dato il via a un racconto che non era solo musica, ma atmosfera. Post Malone non ha bisogno di pose teatrali: basta il suo modo di trascinarsi, di piegarsi sulle ginocchia, di cantare come se ogni parola fosse un pezzo di storia personale, anzi lo è. Milano si è ritrovata catapultata in Texas, in quell’America polverosa che lui incarna con naturalezza.

Il palco era un richiamo costante alla strada: insegne al neon, scritte luminose che sembravano rubate a un diner di provincia, proiezioni desertiche che aprivano all’immaginazione il mito della Route 66. Nessun artificio pirotecnico, nessuna ricerca di spettacolarità fine a sé stessa: tutto parlava di autenticità. C’era la sensazione che Post avesse voluto portare con sé un pezzo della sua terra, come se avesse piantato una roadhouse texana dentro l’Ippodromo. E la gente, la sua, ci è entrata volentieri, accettando di vivere un viaggio più che un semplice show. Per espiare colpe, gettare la nostalgia sul terreno scosceso del live, sperare in uno sliding doors, pensare che una canzone possa arrivare con l’autostop di una storia condivisa. Post Malone è stato tutto ciò che forse non abbiamo lo slancio di essere sempre: coraggioso nel mostrare le proprie umane fragilità, aperto, emozionato ed emozionante in questo suo taglio, doloroso ma colmo di grazia, con il passato. Benedetto e dannato cambiamento, come ogni ex rockstar che si rispetti, si è inchinato a ciò che stato. Poi, risoluto, ha sputato fuori l'ennesimo sip di birra e con esso la dark saudade. E via, verso nuove routes e consapevole di quanto rischio e dolore, ma anche sorpresa e leggerezza porti scegliere di essere un artista nuovo, più vero e verace, più texano, più country.

Ad aprire la serata, Jelly Roll, uno dei nomi più interessanti della nuova scena americana, che con il suo misto di gospel, country e soul ha preparato il terreno con intensità. È stata una scelta coerente, perché ha creato da subito il clima di radici e verità su cui poi Post Malone avrebbe costruito il resto. Quando, a metà concerto, è tornato sul palco per duettare su Losers, il pubblico ha percepito quella collaborazione come un gesto di fratellanza: due artisti diversi ma affini, uniti dal raccontare la fragilità in musica, ma con quel “presi bene” che forse, nella leggerezza di un pesante cambiamento, ha reso questo live non perfetto e per questo, paradossalmente, così godibile.

La scaletta come narrazione rollecoaster

La setlist di Milano è stata pensata come una lunga cavalcata narrativa, sembra di stare sulle montagne, sì, ma del Guadalupe. Si parte con Texas Tea, apertura che non lascia dubbi al fatto che si parta da lì, dalle radici orgogliosamente sceneggiate (ed esibite con tanto di bandiera texana): Post vuole portarci sulla sua nuova strada, e quella strada ha il sapore del country. Piaccia o meno, that's it. Poi arriva Wow. e subito dopo Better Now, i brani che hanno fatto di lui una star globale. Il pubblico esplode, canta ogni parola, ma già qui si percepisce che quelle hit appartengono più al passato che al presente, che è tempo di lasciare le lacrime e spiegare le vele, con i calici di birra in alto a celebrazione di un nuovo amore, il country. Imprevisto non previsto, imprevedibile, imperfetto. Eppure inevitabile. Con Go Flex e I Fall Apart il clima cambia: il live diventa intimo, fragile, Post Malone si piega in due, canta inginocchiato, quasi a implorare comprensione. È il primo momento in cui la sua voce graffiata e irregolare trova una sincerità assoluta di essere malinconico, di concretizzare quel look back in anger dirigendolo verso il lutto e il sabotaggio che precedono la rinascita e quel giorno in più, inatteso e meritato, di nuova vita.

Nella parte centrale si compie la vera trasformazione: Pour Me a Drink, Dead at the Honky Tonk, I Had Some Help. Qui l’artista esplode in tutta la sua verità country. Con la chitarra in mano, sembra trovarsi finalmente a casa. Questi brani non sono soltanto canzoni nuove: sono la dimostrazione che Post Malone ha trovato un’identità artistica nuova, più autentica. Il pubblico lo percepisce, lo segue, e l’energia cresce.

Arrivano poi i classici: Circles, White Iverson, Psycho. Sono momenti di liberazione collettiva, inni cantati all’unisono. Ma, per quanto forti, non hanno la stessa intensità dei pezzi country. È un paradosso evidente: le canzoni che lo hanno reso una popstar mondiale sembrano quasi più leggere, meno radicate, rispetto alla forza emotiva del suo nuovo repertorio. Il passato, immanente e glorioso, si è schiantato verso l'inevitabile consapevolezza che oggi è un giorno nuovo e, forse, più maturo.

Il finale è un crescendo: rockstar, Sunflower – presentata con un “this motherf***er” che strappa applausi e risate – e infine Congratulations. È un epilogo che non è soltanto un saluto: è una dichiarazione d’amore al pubblico, un ringraziamento sincero e un inchino al Post che è stato e un benvenuto a quello che sarà.