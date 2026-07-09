LA STORIA D'AMORE

Le prime voci su una possibile coppia formata da Margaret Qualley e Jack Antonoff erano circolate nell’agosto 2021, quando i due erano stati avvistati mentre si baciavano durante un appuntamento a Brooklyn, a New York. La coppia aveva poi ufficializzato la relazione nel 2022, dopo aver partecipato insieme a un pranzo di premiazione dell’AFI a sostegno della serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Maid con l'attrice. Nel mese di marzo dello stesso anno, infatti, i due innamorati avevano svelato su Instagram il loro rapporto, e nel maggio 2022 la rivista People aveva confermato il loro fidanzamento. Alle nozze, celebrate nell’agosto 2023, avevano partecipato celebrità come Taylor Swift, Channing Tatum, Zoë Kravitz, Cara Delevingne e Lana Del Rey. In un’intervista rilasciata nel mese di aprile al programma The Howard Stern Show su SiriusXM, Antonoff aveva raccontato di aver capito che avrebbe sposato Qualley “nel secondo” in cui si erano incontrati per la prima volta a una festa nel 2021. “L’ho vista ed è stato come in un film di Hallmark, di quelli che sembrano irreali”, aveva spiegato. “Quando l’ho incontrata, ho iniziato a immaginare cose che non avrei mai nemmeno immaginato, come il matrimonio”. Il produttore aveva anche rivelato di aver chiesto la mano a Qualley mentre vivevano a Parigi e di aver chiamato prima la sorella di lei, Rainey Qualley, per chiederle l’approvazione. “Sono tornato e mi sono reso conto che sembravo pazzo, perché lei mi guardava come se ci fosse qualcosa che non andava, e penso fosse perché avevo iniziato a sudare”, ha detto. “E io scherzo sempre, quindi quando divento serio, penso che sia un po’ sorprendente”. In un’intervista alla rivista Harper’s Bazaar del 2023, Qualley aveva invece raccontato: “Sono così felice di aver trovato la mia persona. Ed è reale. È fantastico. È la sensazione più bella del mondo. Sono così emozionata e così serena allo stesso tempo”. Aveva aggiunto: “Fino a circa un mese prima di incontrare Jack, non ho mai avuto mobili. Vivevo sempre in questi squallidi appartamenti e mi spostavo di continuo da un posto all'altro con un materasso per terra e una lampada dell'Ikea. Non ho mai creato una vera casa. Non mi importava; mi interessavano i film. Usavo il seminterrato di mia sorella a Los Angeles come ripostiglio per le mie cose. Ma non ho investito in quella parte della mia vita. È davvero emozionante ora creare una casa e avere qualcosa di cui prendermi cura”. Durante l’intervista, l’attrice aveva dichiarato anche di voler “fare tutto con Jack”, compresa una famiglia, anche se non subito: “Un giorno vorrò dei figli, ma non sono ancora pronta, e voglio continuare a fare film. E questo è tutto ciò che so”. Nel dicembre 2023, Lana Del Rey, collaboratrice di lunga data di Antonoff, aveva pubblicato con la partecipazione dei Bleachers la canzone Margaret, intitolata proprio in onore di Qualley. “Sono grata ad Antonoff per l'esempio che mi ha dato con il suo matrimonio con Margaret", aveva detto Del Rey durante un evento nel 2024. "Ho visto come la guardava quando l'ha conosciuta ed è uno dei motivi principali per cui ho aspettato così tanto a sposarmi e per cui ho incontrato il mio meraviglioso marito”.