Dopo l'uscita lo scorso febbraio negli Stati Uniti col titolo originale How to Make a Killing, il nuovo film con protagonista l'eclettico Glen Powell arriva anche in Italia con la distribuzione di Lucky Red e un titolo differente, adattato per il nostro mercato: Ricchi... da morire - Delitti in famiglia.

Il titolo italiano dice già molto della trama di questa brillante commedia nera di John Patton Ford, già regista de I crimini di Emily, giallo del 2022 con Aubrey Plaza, alle prese con una nuova trama legata a un personaggio principale che vive in una condizione precaria ed è costretto ad arrangiarsi.

Powell qui è il giovane erede di una fortuna principesca alla quale sua madre ha rinunciato quando è andata via di casa. Dopo la morte di lei, deve studiare un modo per rientrare nella famiglia e nel mondo appartiene.

Il remake di un classico della black comedy

Becket Redfellow è l'erede della fortuna di una dinastia di ricchi di New York ma sua madre, prima di darlo alla luce, fu costretta ad allontanarsi dalla sua famiglia, condannando il ragazzo a una vita precaria, aggravata dalle difficoltà di una giovinezza trascorsa tra diverse famiglie affidatarie.

Quando Becket diventa adulto e si trova in una situazione economica complicata, capisce che l'accesso all'eredità che gli spetta è poco plausibile, visto quanto è in basso nella linea di successione.

Il ragazzo decide di giocare d'astuzia avvicinando i parenti che non lo conoscono ma immediatamente scorge l'opportunità di ridurre i tempi per mettere le mani sulla sua fortuna eliminando, uno ad uno, gli altri eredi.

La scalata sociale di Becket è rapida ma non priva di ostacoli: l'FBI apre un fascicolo legato alle progressive morti tra i Redfellow ma il pericolo più serio per il rampollo riemerge dal suo passato: Julia Steinway, la sua prima cotta alle scuole elementari, oggi diventata una donna spietata e più assetata di denaro di lui.



La storia viene da un classico dei tardi anni Quaranta, Sangue blu. Lì, Alec Guinness, interpretava vari personaggi prima di riappropriarsi della sua posizione di duca nella nobile famiglia a cui appartiene, diviso tra due donne, il suo primo amore e colei che vorrebbe al suo fianco, mentre rischia la vita per le sue azioni criminali.

Il cast del film con Margaret Qualley ed Ed Harris

Glen Powell, che aveva già dimostrato le sue doti da trasformista in The Running Man, qui è un giovane uomo che attraversa molte vite per raggiungere i suoi obiettivi.

Margaret Qualley, star in ascesa ad Hollywood proprio come Powell, che lo scorso anno ha recitato in Blue Moon accanto al candidato all'Oscar Ethan Hawke, qui è ancora una donna bellissima e pericolosa, un ruolo che al cinema ha interpretato varie volte e che le riesce molto bene.

Ed Harris è il (giustamente) temuto capofamiglia Redfellow, presente in tutta la sua minacciosità nel trailer del film, disponibile nella versione italiana in testa a questa scheda. Nel cast ci sono anche ruoli per Jessica Henwick, di recente apparsa nella serie Vladimir, per Bill Camp e Raf Law.