Possession, Margaret Qualley e Callum Turner nel remake del film

Margaret Qualley e Callum Turner saranno i protagonisti di Possession, il remake - diretto da Parker Finn - del classico anni Ottanta.

Cosa sappiamo sul remake di Possession

Nel luglio 2024, A24, Netflix, Warner Bros, Sony e Paramount hanno avviato una guerra di offerte per il remake di Possession, con Paramount uscita trionfante.

Possession, diretto da Andrzej Żuławski, è uno dei film più disturbanti e affascinanti del cinema degli anni Ottanta. Ambientato in una Berlino fredda e divisa dal Muro, racconta la disgregazione di un matrimonio attraverso una lente che mescola dramma psicologico, horror e metafora politica. Sam Neill interpreta Mark, un uomo che torna da una missione segreta per scoprire che la moglie Anna, interpretata da una magnetica Isabelle Adjani, è cambiata profondamente e nasconde un segreto inquietante. Žuławski usa la crisi coniugale come punto di partenza per esplorare temi come l’alienazione, la perdita d’identità e la follia emotiva. Nulla in Possession è rassicurante: la regia è nervosa, la macchina da presa sembra inseguire i personaggi, mentre le interpretazioni sono volutamente sopra le righe, quasi dolorose. Indimenticabile la performance di Isabelle Adjani, che le valse il premio come miglior attrice a Cannes: il suo personaggio è il cuore pulsante del film, fragile e feroce allo stesso tempo.

Più che un semplice horror, Possession è un’esperienza sensoriale e psicologica, capace di dividere il pubblico ma impossibile da dimenticare. Che, presto, rivivrà in un remake dai dettagli "segreti".