Possession, Margaret Qualley e Callum Turner nel remake del film

Possession, diretto da Andrzej Żuławski, è uno dei film più disturbanti e affascinanti del cinema degli anni Ottanta. Presto rivivrà in un remake diretto dal regista di "Smile" e "Smile 2"
Margaret Qualley e Callum Turner saranno i protagonisti di Possession, il remake - diretto da Parker Finn - del classico anni Ottanta.
Cosa sappiamo sul remake di Possession
Nel luglio 2024, A24, Netflix, Warner Bros, Sony e Paramount hanno avviato una guerra di offerte per il remake di Possession, con Paramount uscita trionfante.
Possession, diretto da Andrzej Żuławski, è uno dei film più disturbanti e affascinanti del cinema degli anni Ottanta. Ambientato in una Berlino fredda e divisa dal Muro, racconta la disgregazione di un matrimonio attraverso una lente che mescola dramma psicologico, horror e metafora politica. Sam Neill interpreta Mark, un uomo che torna da una missione segreta per scoprire che la moglie Anna, interpretata da una magnetica Isabelle Adjani, è cambiata profondamente e nasconde un segreto inquietante. Žuławski usa la crisi coniugale come punto di partenza per esplorare temi come l’alienazione, la perdita d’identità e la follia emotiva. Nulla in Possession è rassicurante: la regia è nervosa, la macchina da presa sembra inseguire i personaggi, mentre le interpretazioni sono volutamente sopra le righe, quasi dolorose. Indimenticabile la performance di Isabelle Adjani, che le valse il premio come miglior attrice a Cannes: il suo personaggio è il cuore pulsante del film, fragile e feroce allo stesso tempo.
Più che un semplice horror, Possession è un’esperienza sensoriale e psicologica, capace di dividere il pubblico ma impossibile da dimenticare. Che, presto, rivivrà in un remake dai dettagli "segreti".
Chi è Margaret Qualley
Figlia dell’attrice Andie MacDowell, Margaret Qualley nasce nel 1994 e inizia la sua carriera come ballerina, studiando danza classica prima di dedicarsi alla recitazione. Debuttante nel 2014 con Palo Alto, diretto da Gia Coppola, la svolta arriva nel 2017 con la serie HBO The Leftovers, in cui interpreta Jill Garvey. Da quel momento, Qualley costruisce una filmografia eclettica, scegliendo spesso progetti audaci e autoriali. Lavora con registi come Quentin Tarantino in C’era una volta a… Hollywood (2019) e Yorgos Lanthimos in Poor Things (2023), per poi conquistare pubblico e critica con la miniserie Maid, interpretazione intensa e fisicamente impegnativa che le vale una nomination ai Golden Globe.
Chi è Callum Turner
Nato a Londra nel 1990, Callum Turner inizia la sua carriera come modello prima di avvicinarsi alla recitazione. La notorietà arriva con il cinema indipendente britannico, in particolare con Queen and Country (2014) e Green Room (2015), thriller feroce che gli permette di farsi notare anche a livello internazionale. Turner consolida la sua carriera con ruoli più ambiziosi, come quello nel film Assassin’s Creed (2016), ma è soprattutto la televisione a valorizzarne le sfumature interpretative. Nel 2020 è protagonista della miniserie The Capture, dove interpreta un soldato accusato ingiustamente. Parallelamente entra nel mondo di Animali fantastici, interpretando Theseus Scamander, ruolo che lo rende noto al grande pubblico.