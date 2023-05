Sanctuary, il trailer italiano del film con Con Margaret Qualley

Una coppia di star del futuro, Margaret Qualley (C’era unavolta a…Hollywood) e Christopher Abbott (Comma 22, Possessor) sono i protagonisti di Sanctuary, un torbido gioco di sesso, potere e controllo..Zachary Wigon (The Heart Machine), regista acclamato dalla critica, firma questo thriller che arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal 25 maggio, distribuito da I Wonder Pictures

Sanctuary, la trama del film

Erede facoltoso della catena di hotel del padre, Hal Porterfield (Christopher Abbott) ha una lunga relazione professionale con la dominatrice Rebecca Marin (Margaret Qualley, candidata all’Emmy); relazione vantaggiosa per entrambi. Ma all'indomani della morte di suo padre, sta a lui prendere le redini dell'azienda di famiglia e decide quindi di porre fine ai loro incontri. Tuttavia, Rebecca non è molto d’accordo.

Insistendo di aver plasmato lei Hal, rendendolo perfetto per questo nuovo ruolo di leader, Rebecca cerca di sfruttare il suo talento innato per la manipolazione, la seduzione e la coercizione per convincerlo a ripagare equamente il contributo senza prezzo che lei ha dato alla sua crescita. Nel corso di una notte ad alta carica emotiva, tra i due si scatena un tiro alla fune mentale durante il quale l’ago della bilancia del potere si sposta da uno all'altra, poiché ognuno cerca di avere la meglio. Hal non ha speranze? O il comportamento imprevedibile di Rebecca è tutto parte di una messinscena?