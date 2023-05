Muti, trailer del film thriller con Morgan Freeman

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il film MUTI, diretto da George Gallo, Francesco Cinquemani e Luca Giliberto, e distribuito da RS Productions in collaborazione con Mirari Vos, è in uscita nelle sale cinematografiche italiane da giovedì 11 maggio. La pellicola vede il Premio Oscar Morgan Freeman (riconoscimento vinto nel 2005 come miglior attore non protagonista per Million Dollar Baby), nelle vesti di un esperto antropologo sulle tracce di un serial killer che uccide secondo un arcaico rituale africano. Nel cast spiccano anche i nomi di Cole Hauser, Peter Stormare, Vernon Davis e dell’italiano Giuseppe Zeno, artista con alle spalle diversi titoli d'autore come La fabbrica dei tedeschi di Mimmo Calopresti e La tenerezza di Gianni Amelio, come anche di acclamate serie televisive di successo tra cui Tutto può succedere, L'onore e il rispetto e Una famiglia perbene. L’ambientazione di MUTI prende quindi piede tra diverse location italiane e statunitensi, dove le grandi strade di Roma affiancano l’atmosfera rurale del Mississipi. Come ultimo appunto, non di poco conto, segnaliamo la direzione della fotografia di Andrzej Sekula, il quale ha in passato firmato capolavori come Le Iene, Pulp Fiction e American Psycho.