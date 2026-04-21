100 anni dalla nascita di Elisabetta II, i look inimitabili

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Elisabetta II è stata una sovrana da record, consacrata come icona pop e volto simbolo del Novecento (e oltre) quando era ancora regnante. Icona di stile reale e incarnazione dell'eleganza britannica, si è fatta apprezzare immediatamente dai suoi sudditi e dal resto del mondo nel giorno della sua incoronazione, nel 1953. In questo ritratto indossa un abito ultra prezioso di Normann Hartnell, creazione di seta interamente ricamata con perle, cristalli e gemme, incluse ametiste.

Regina Elisabetta II, a Buckingham Palace una mostra ricorda il suo stile unico. FOTO