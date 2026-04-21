100 anni dalla nascita di Elisabetta II, i look inimitabili

Cento anni dalla nascita di Elisabetta II, gli inimitabili look della Regina. FOTO
Il Regno Unito festeggia l'anniversario della nascita dell'amata sovrana con grandi celebrazioni e una mostra, a Buckingham Palace, che onora il senso dello stile della madre di Re Carlo, icona fashion assoluta e trendsetter unica. Settant'anni di Regno e un guardaroba ultra riconoscibile, fatto di mise pastello monocromatiche e fluo, cappelli a falde larghe e guanti, borsette coi manici, décolleté nere, spille preziose, tiare e collane di perle
a cura di Barbara Ferrara