"Oggi, mentre celebriamo quello che sarebbe stato il 100º compleanno della mia amata madre, io e la mia famiglia ci fermiamo a riflettere sulla vita e sulla perdita di una sovrana che ha significato così tanto per tutti noi, e a celebrare nuovamente le molte benedizioni del suo ricordo", così Re Carlo nel videomessaggio dedicato ai 100 anni dalla nascita della sovrana. "Molto dei tempi in cui viviamo oggi, sospetto, l’avrebbe profondamente turbata, ma traggo conforto dalla sua convinzione che il bene prevarrà sempre e che un’alba più luminosa non è mai lontana dall’orizzonte.

Infatti, come disse la giovane Principessa Elisabetta nel suo primo messaggio pubblico, a soli 14 anni, ognuno di noi può fare la propria parte per rendere il mondo di domani un posto migliore e più felice. È una convinzione che condivido con tutto il cuore", ha aggiunto il Re. Diversi gli eventi per la giornata: il Re e la Regina Camilla sono attesi al British Museum per vedere il progetto del memoriale dedicato a Elisabetta. La principessa Anna partecipa all'inaugurazione del Queen Elizabeth II Garden, i nuovi giardini che portano il nome della monarca a Regent's Park. La famiglia reale al completo sarà al ricevimento a Palazzo, a cui sono invitati i rappresentanti delle tante associazioni di volontariato di cui la regina era madrina.