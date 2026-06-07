Stretto di Hormuz paralizzato da 100 giorni di guerra

Lo Stretto di Hormuz, una delle principali rotte energetiche del mondo, resta al centro della crisi tra Stati Uniti e Iran. A cento giorni dall'inizio della guerra, il traffico marittimo commerciale è fortemente ridotto e migliaia di marittimi risultano ancora bloccati a bordo delle navi ancorate nella regione. La fragile tregua tra Washington e Teheran continua intanto a essere messa alla prova da nuovi scambi di attacchi militari.