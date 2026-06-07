Ecuador, maxi incendio distrugge decine di pescherecci

Un violento incendio ha colpito il porto di Manta, sulla costa dell’Ecuador, danneggiando decine di imbarcazioni da pesca. Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo visibile a grande distanza, mentre le autorità hanno limitato l’accesso all’area per consentire le operazioni di spegnimento e la valutazione dei danni.
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