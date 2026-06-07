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Ecuador, maxi incendio distrugge decine di pescherecci

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Un violento incendio ha colpito il porto di Manta, sulla costa dell’Ecuador, danneggiando decine di imbarcazioni da pesca. Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo visibile a grande distanza, mentre le autorità hanno limitato l’accesso all’area per consentire le operazioni di spegnimento e la valutazione dei danni.

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