Armenia al voto, sfida tra Pashinyan e filorussi

In Armenia si vota per le elezioni parlamentari, considerate decisive per l'orientamento politico del Paese. Il premier Nikol Pashinyan punta a confermare la propria leadership dopo aver promosso il riavvicinamento all'Occidente e gli accordi di pace con l'Azerbaigian. Le principali forze di opposizione, invece, chiedono un rafforzamento dei rapporti con la Russia.
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