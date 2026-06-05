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Stefania Sandrelli compie 80 anni, la fotostoria dell’attrice

Cinema fotogallery
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©Getty

Il 5 giugno festeggia 80 anni. Negli oltre 60 di carriera è un vero mito del cinema italiano, un'icona senza tempo simbolo della bellezza e del talento Made in Italy

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