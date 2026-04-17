È uscito l’8 aprile nelle librerie italiane il libro biografico che porta la firma della giornalista americana, pubblicato da Salani. Il volume, già oggetto di dibattito negli Stati Uniti, propone un’indagine approfondita sulla figura dell'attrice imprenditrice statunitense. La sua immagine viene ricostruita attraverso oltre duecento conversazioni con amici, colleghi e collaboratori della star di Hollywood

La biografia si concentra sul modo in cui l’attrice ha costruito e mantenuto la propria immagine pubblica nel tempo, intrecciando carriera cinematografica, vita privata e attività imprenditoriale. Una storia personale che viene messa sotto la lente della biografia.

È uscita l’8 aprile 2026 nelle librerie del nostro Paese la biografia non autorizzata intitolata Gwyneth, pubblicata da Salani. Il volume, già oggetto di dibattito negli Stati Uniti, propone un’indagine approfondita sulla figura di Gwyneth Paltrow, ricostruita attraverso oltre duecento conversazioni con amici, colleghi e collaboratori dell’attrice.

La storia di Gwyneth Paltrow è finalmente sugli scaffali delle librerie italiane, in un ritratto firmato dalla giornalista statunitense Amy Odell tra consenso e rifiuto mediatico.

Il suo percorso pubblico è segnato da una costante esposizione mediatica e da una capacità di attirare attenzione anche quando le valutazioni nei suoi confronti risultano opposte o contraddittorie.

Figura centrale degli anni Novanta, Gwyneth Paltrow è stata spesso descritta come una personalità capace di polarizzare l’opinione pubblica. Amatissima oppure odiatissima, è diventata una presenza costante nei media internazionali, anticipando per certi versi il ruolo contemporaneo dell’influencer, prima ancora che questa definizione entrasse nell’uso comune.

Origini hollywoodiane e relazioni al centro del racconto

Nata in una famiglia profondamente legata al mondo del cinema, Gwyneth Paltrow è figlia dell’attrice Blythe Danner e del produttore Bruce Paltrow. Cresciuta in un ambiente privilegiato dell’industria hollywoodiana, ha avuto come padrino Steven Spielberg e ha condiviso un legame significativo con Madonna durante gli anni giovanili, amicizia poi interrotta bruscamente.

La biografia firmata Amy Odell ricostruisce anche alcune delle relazioni sentimentali che hanno segnato la sua vita pubblica. Tra queste emerge il rapporto con Brad Pitt, descritto come segnato da giudizi severi nei confronti dell’attore, e quello con Ben Affleck, caratterizzato da una forte attrazione ma anche da tensioni e comportamenti contraddittori. Viene inoltre citato il legame con l’ex marito Chris Martin, anch’egli oggetto di valutazioni critiche riportate nel libro.