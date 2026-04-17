Gwyneth Paltrow, è uscita la biografia non autorizzata firmata dalla giornalista Amy OdellSpettacolo
È uscito l’8 aprile nelle librerie italiane il libro biografico che porta la firma della giornalista americana, pubblicato da Salani. Il volume, già oggetto di dibattito negli Stati Uniti, propone un’indagine approfondita sulla figura dell'attrice imprenditrice statunitense. La sua immagine viene ricostruita attraverso oltre duecento conversazioni con amici, colleghi e collaboratori della star di Hollywood
La storia di Gwyneth Paltrow è finalmente sugli scaffali delle librerie italiane, in un ritratto firmato dalla giornalista statunitense Amy Odell tra consenso e rifiuto mediatico.
È uscita l’8 aprile 2026 nelle librerie del nostro Paese la biografia non autorizzata intitolata Gwyneth, pubblicata da Salani. Il volume, già oggetto di dibattito negli Stati Uniti, propone un’indagine approfondita sulla figura di Gwyneth Paltrow, ricostruita attraverso oltre duecento conversazioni con amici, colleghi e collaboratori dell’attrice.
Il libro affronta la parabola pubblica e privata di Gwyneth Paltrow, oggi anche imprenditrice affermata grazie a Goop, il suo e-commerce di lusso diventato noto per prodotti fuori dagli schemi, tra cui la celebre candela dal presunto odore “della sua vagina”, andata rapidamente esaurita.
La biografia si concentra sul modo in cui l’attrice ha costruito e mantenuto la propria immagine pubblica nel tempo, intrecciando carriera cinematografica, vita privata e attività imprenditoriale. Una storia personale che viene messa sotto la lente della biografia.
Un’immagine pubblica segnata dagli estremi
Figura centrale degli anni Novanta, Gwyneth Paltrow è stata spesso descritta come una personalità capace di polarizzare l’opinione pubblica. Amatissima oppure odiatissima, è diventata una presenza costante nei media internazionali, anticipando per certi versi il ruolo contemporaneo dell’influencer, prima ancora che questa definizione entrasse nell’uso comune.
Il suo percorso pubblico è segnato da una costante esposizione mediatica e da una capacità di attirare attenzione anche quando le valutazioni nei suoi confronti risultano opposte o contraddittorie.
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Origini hollywoodiane e relazioni al centro del racconto
Nata in una famiglia profondamente legata al mondo del cinema, Gwyneth Paltrow è figlia dell’attrice Blythe Danner e del produttore Bruce Paltrow. Cresciuta in un ambiente privilegiato dell’industria hollywoodiana, ha avuto come padrino Steven Spielberg e ha condiviso un legame significativo con Madonna durante gli anni giovanili, amicizia poi interrotta bruscamente.
La biografia firmata Amy Odell ricostruisce anche alcune delle relazioni sentimentali che hanno segnato la sua vita pubblica. Tra queste emerge il rapporto con Brad Pitt, descritto come segnato da giudizi severi nei confronti dell’attore, e quello con Ben Affleck, caratterizzato da una forte attrazione ma anche da tensioni e comportamenti contraddittori. Viene inoltre citato il legame con l’ex marito Chris Martin, anch’egli oggetto di valutazioni critiche riportate nel libro.
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Il successo, l’Oscar e l’immagine costruita
Il percorso professionale di Gwyneth Paltrow conosce una svolta decisiva con la vittoria dell’Oscar a soli 26 anni per Shakespeare in Love.
La biografia ricorda la cerimonia come uno dei momenti più iconici della sua carriera: l’attrice sul palco, in abito Ralph Lauren e con un collier di diamanti dal valore di sei cifre, emozionata davanti ai genitori e a Harvey Weinstein, in una scena che la consacra agli occhi del grande pubblico.
Da quel momento, la sua immagine si consolida come quella di una figura insieme ammirata e distante, difficilmente assimilabile a un modello di identificazione immediata.
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Una presenza costante nell’economia dell’attenzione
Nel corso della sua carriera, Gwyneth Paltrow ha dimostrato una notevole capacità di restare al centro dell’attenzione pubblica, attraversando epoche diverse dello spettacolo e adattandosi ai cambiamenti della comunicazione mediatica. Secondo la lettura proposta da Amy Odell, questa permanenza nello spazio pubblico non è casuale, ma il risultato di una gestione consapevole dell’immagine e della visibilità.
Che venga percepita con ammirazione o con critica, Paltrow continua a occupare un ruolo centrale nel dibattito culturale e mediatico contemporaneo, confermandosi una delle figure più persistenti e divisive dello star system internazionale.
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La star di Hollywood è nata a Los Angeles il 27 settembre 1972. E in questo compleanno dice: 'Accetto i segni e la pelle che perde tonicità, le rughe. Accetto il mio corpo e abbandono l'idea di dover essere perfetta'. Nella sua carriera ha interpretato ruoli diversissimi: dalla nobildonna Lady Viola in Shakespeare in Love, che le è valso il riconoscimento dell'Academy, alla brillante Pepper Potts dell’universo Marvel, passando da Helen in Sliding doors e Margot ne I Tenenbaum