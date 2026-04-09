L'attrice statunitense e podcaster anticipa i temi del libro autobiografico che segna l'inzio di una nuova fase della sua vita. Dopo essersi messa alle spalle un periodo durissimo, è pronta a parlare di come è riuscita ad uscire dall'oscurità

Jennie Garth ha ritrovato se stessa dopo anni difficilissimi nei quali si era persa, lottando con i segni di traumi del passato che si portava dietro fin da quando, giovanissima, è diventata una star globale con Beverly Hills 90210.

Mentre il pubblico italiano di ogni età sta riscoprendo il fascino del teen drama per eccellenza, disponibile su Sky e Now dal 3 aprile con tutte le stagioni, l'attrice, iconica interprete di Kelly Taylor, svela la parte più intima di sé raccontandosi in un memoir che arriverà sugli scaffali il 14 aprile.

Il titolo è "I Choose Me - Chasing Joy, Finding Purpose & Embracing Reinvention", che è anche il nome del podcast che l'attrice conduce da tempo ma che è soprattutto una battuta della sua Kelly in uno degli episodi della serie che l'ha resa celebre e indimenticabile.

In uno degli episodi di Beverly Hills 90210 Kelly si allontana da Dylan e Brandon, gli attori Luke Perry e Jason Priestley dicendo, appunto, "I Choose Me", scelgo me.

Ironicamente, quell'insegnamento le è tornato utile adesso che ha appena compiuto cinquantaquattro anni, età in cui ha capito di meritare la felicità e di dover abbandonare il dolore degli ultimi anni difficili nei quali ha lottato per la fine del suo secondo matrimonio, per il desiderio di maternità e la dipendenza da farmaci e alcol per cui è finita in riabilitazione.

Ansia, fama e le dipendenze dopo il divorzio Jennie Garth è la protagonista della copertina di People Magazine di aprile, rivista che le ha dedicato anche un'ampia intervista nella quale l'attrice racconta gli eventi traumatici da cui è nata l'idea del memoir a breve nelle librerie, un volume nel quale si svala come donna fragile e forte.

Sono stati anni duri per lei che ha smepre dovuto fare i conti con le sue debolezze, una battaglia per la quale si è allenata fin da giovane quando le è piombata addosso la fama legata al successo planetario di Beverly Hills.

Soffriva d'ansia, all'epoca, e nessuno aveva preparato lei e i suoi compagni di cast al successo massiccio ed improvviso che li aveva investiti.

Ha dovuto evitare la gente e questo l'ha portata ad isolarsi per difendere la sua privacy.

Poi è diventata adulta e i problemi non sono finiti. Dopo un primo e breve matrimonio, è arrivato l'amore con l'attore Peter Facinelli, padre dei suoi tre figli. Quando il matrimonio è giunto al capolinea, anche lei è finita in pezzi.

Oggi il rapporto con Facinelli si è appianato ma il post divorzio è stato complesso e se ne parla nel memoir.

Nei momenti più bui successivi al divorzio, è ricorsa alle pillole. Una volta è finita in ospedale e ha avuto bisogno di una lavanda gastrica. Da lì, la riabilitazione al Canyon Ranch ma non è stata sufficiente. Per rimettersi in piedi, aveva bisogno di ritrovare la sua luce. Leggi anche 90210, Brian Austin Green ritrova Tiffany Thiessen

Il terzo marito e gli aborti “Ho passato una buona quantità di anni a essere ferita, triste, sola e tormentata", ha detto Jennie Garth a proposito del divorzio, le cui conseguenze si sono riversate in tutti gli ambiti della sua vita.

L'attrice ora è sposata con Dave Abrams. Anche questa relazione è stata segnata da un trauma emotivo: quello di non riuscire a diventare genitori.

A People ha detto: "Volevo davvero dare a Dave un bambino perché era giovane e tutti i suoi amici stavano avendo figli, ho pensato che fosse quello di cui aveva bisogno”. Il figlio non è arrivato e, i vari tentativi e gli aborti hanno sfinito la coppia che si è anche separata per un anno tra il 2018 e il 2019.

Jennie Garth ora vive con la sua famiglia nel Sud della California e sembra essersi messa alle spalle questo lungo momento oscuro della sua vita del quale parla nel libro.

Ha smesso di essere dura con se stessa e ha smesso di non parlarne, cosa che l'ha fatta sentire isolata: è pronta per abracciare la vita e i fan che continuano ad amarla. Leggi anche Tori Spelling, incidente d’auto coi figli: ferita ma fuori pericolo