Tori Spelling, incidente d’auto con i figli: ferita ma fuori pericolo

Paura per Tori Spelling. L’attrice di Beverly Hills 90210 è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Temecula mentre viaggiava con quattro figli e tre amici. Dopo lo scontro tra due veicoli, tutti gli occupanti sono stati trasportati in ospedale con ferite lievi tra tagli e contusioni. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Le autorità indagano sulla dinamica dell’impatto

Incidente per Tori Spelling: cosa è successo Paura in California per Tori Spelling, 52 anni, diventata popolare a livello internazionale grazie al ruolo di Donna Martin nella serie Beverly Hills 90210. L’attrice è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio a Temecula, nella contea di Riverside. Secondo quanto riferito da fonti di polizia e riportato dai media statunitensi, tra cui TMZ e People, Spelling si trovava alla guida di un SUV quando è avvenuto lo scontro con un altro veicolo.

La dinamica: scontro a un incrocio A bordo dell’auto viaggiavano sette minori: quattro figli dell’attrice e tre loro amici. L’incidente si sarebbe verificato all’altezza di un incrocio, dove un secondo veicolo avrebbe attraversato con il semaforo rosso, procedendo a velocità sostenuta. L’impatto ha causato danni evidenti a entrambe le vetture. Le immagini circolate online, non ancora confermate ufficialmente, mostrano una delle auto con la parte anteriore compromessa e il SUV con elementi del paraurti e dell’impianto luci danneggiati.

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I soccorsi: otto persone in ospedale Le forze dell’ordine e i soccorritori sono intervenuti sul posto intorno alle 17:45. Tutti gli occupanti sono stati inizialmente valutati sul luogo dell’incidente, prima di essere trasferiti in ospedale con tre ambulanze. Nel complesso, otto persone sono state ricoverate per accertamenti: l’attrice e i sette minori presenti nel veicolo. Le condizioni: ferite lievi e nessun pericolo di vita Le informazioni diffuse finora parlano di condizioni non gravi. I feriti avrebbero riportato principalmente tagli, contusioni e, in alcuni casi, possibili commozioni cerebrali. Nessuno degli occupanti risulta in pericolo di vita, un elemento che ridimensiona l’impatto dell’accaduto pur mantenendo alta l’attenzione sull’episodio.