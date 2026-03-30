Moda, idee di outfit da invitata per un matrimonio a maggio. FOTO

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L'ABITO A FIORI É BOLD - Puntare sulle stampe floreali in primavera non è una banalità e le passerelle suggeriscono design femminili e tonalità esuberanti. Per Carolina Herrera vincono le gonne larghe e la scollatura off-shoulder. L'accostamento cromatico unisce il viola al rosso. Un'idea convincente per partecipare a un matrimonio tra maggio e giugno.

Moda, 20 tendenze per la Primavera/Estate 2026 dalle sfilate da indossare adesso. FOTO