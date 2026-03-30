Moda, idee di outfit da invitata per un matrimonio a maggio. FOTO

14 outfit da invitata per un matrimonio a maggio visti sulle passerelle della P/E 2026
Per gli eventi della bella stagione tornano le tonalità leggere e luminose e le silhouette fluide. Sulle passerelle delle principali capitali della moda, da Londra a Milano, vincono le stampe, i look monocromi e i drappeggi. Anche il modello più essenziale trova valore nelle lavorazioni sofisticate, dai ricami con le piume alle frange. Le calzature? É ora di puntare sui design elaborati
A cura di Vittoria Romagnuolo