Moda, idee di outfit da invitata per un matrimonio a maggio. FOTO

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14 outfit da invitata per un matrimonio a maggio visti sulle passerelle della P/E 2026

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©Getty

Per gli eventi della bella stagione tornano le tonalità leggere e luminose e le silhouette fluide. Sulle passerelle delle principali capitali della moda, da Londra a Milano, vincono le stampe, i look monocromi e i drappeggi. Anche il modello più essenziale trova valore nelle lavorazioni sofisticate, dai ricami con le piume alle frange. Le calzature? É ora di puntare sui design elaborati

A cura di Vittoria Romagnuolo

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