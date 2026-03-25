Gino Paoli, chi è la moglie Paola Penzo

Gino Paoli è morto nella sua casa di Genova nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo all’età di 91 anni, dopo un breve ricovero e circondato dall’affetto della sua famiglia. Al suo fianco, per oltre 50 anni e fino all’ultimo giorno, c’è stata la moglie Paola Penzo, 70 anni. “L’ho incontrata in una discoteca di Sassuolo”, aveva raccontato il cantautore. “Mi bastò un colpo d’occhio per invitarla a ballare un lento. Mentre eravamo guancia a guancia, le chiesi quanti anni avesse e lei mi sussurrò: “Quindici”. Pensai subito alla galera e la riportai a sedere dicendole: “Torna quando ne avrai sedici””. Un anno dopo, nello stesso locale, l’Otto Club, i due si erano reincontrati, e lei gli aveva detto: “Ora ho sedici anni”. Paoli aveva spiegato che, allora, “la mia fama di sciupafemmine andò a farsi benedire in quel momento”. Nel 1991 Paoli aveva poi sposato l’autrice musicale (che aveva anche firmato alcuni successi del cantautore, come i brani Questa volta no e Un altro amore) e da lei aveva avuto tre figli: l’artista e fotografo Nicolò, 46 anni, Tommaso, 34 anni, e Francesco, 26 anni. Penzo è anche un punto di riferimento per Amanda e Giovanni [scomparso prematuramente il 7 marzo 2025 all’età di 60 anni a causa di un infarto, ndr], i due figli che Paoli aveva avuto rispettivamente da Stefania Sandrelli e da Anna Fabbri. “So di essere figlia di un grande amore, e dalle cose negative ne sono derivate di positive: ho un fratellastro, Giovanni, con cui ho un rapporto profondissimo, mentre la moglie attuale di mio papà è la mia seconda mamma”, aveva dichiarato l’attrice Amanda Sandrelli. Nella vita il cantautore aveva collezionato grandi amori, compreso il sentimento per Ornella Vanoni negli anni Sessanta, ma poi l’incontro con Penzo aveva cambiato ogni prospettiva: “All’inizio credevo che fosse muta e questo mi piaceva molto. Quando ha cominciato a parlare ho scoperto che pensavamo le stesse cose e quasi non c’era bisogno di dircele”. In un’intervista al Corriere della Sera, aveva dichiarato che, tra le tante donne, “ora ne ho solo una, mia moglie Paola che ha “ammazzato” tutte le altre: insieme da 50 anni, il mio grande amore è lei...Se non ci fosse lei, non ci sarei già più”.