Morte James Van Der Beek, il ricordo della figlia Emilia

A quasi un mese dalla morte del padre, l’attore James Van Der Beek, scomparso l’11 febbraio all’età di 48 anni per un tumore del colon-retto al terzo stadio, la figlia Emilia, 9 anni, ha espresso il suo dolore in un video che la mamma Kimberly Van Der Beek ha pubblicato su Instagram l’8 marzo, il giorno del primo compleanno postumo dell’ex protagonista della serie tv Dawson’s Creek. “Come probabilmente saprete, mio padre è mancato”, ha esordito la bambina, prima di condividere “piccoli consigli” per aiutare altre persone a “superare la scomparsa di qualcuno a cui volete bene”. Ha proseguito: “Oggi è il compleanno di mio padre, e la cosa più importante quando si tratta di qualcuno che muore è parlare con lui e sfogarsi. Se vi manca, potete piangere. Potete parlargli. Parlo con mio padre ogni giorno. Inizio con una frase e dico: “Ciao, papà. Mi manchi e ti voglio tanto bene, e non smetterò mai di volerti bene””. Poi, “gli racconto semplicemente la mia giornata, come mi sento, e ho raccontato alla mia famiglia come mi sento. E so che lui può sentirmi, ma io non posso sentire lui”. Ha spiegato: “Devi sentirli nel tuo cuore, perché sono nel tuo cuore. Vegliano su di te. Sono parte del tuo corpo e si trovano in un posto bello”. Ha aggiunto: “So che mio padre sta bene. Non soffre più. È in cielo, sopra le nuvole, con Dio e il Signore”. Inoltre, per la bambina, coloro che hanno subito una perdita dovrebbero “essere felice che si trovino in un buon posto”, ma allo stesso tempo “essere tristi perché sentono la sua mancanza”. Del resto, “ognuno ha emozioni diverse nel proprio corpo e le esprime in modi diversi. Molti, molti modi diversi. E non lasciate che nessuno ve lo dica. Dite: “No, non sapete come mi sento””. Ha anche riflettuto: “Tutto è destinato ad accadere per una ragione. Mio padre mi ha detto che se le cose non vanno come lui voleva e come noi volevamo che andassero per lui, devo comunque credere nei miracoli. I miracoli possono ancora accadere, solo più avanti nella vita, e continueranno ad arrivare”. Per ricordare il papà, “gli ho rubato il cappello. Il cappello di mio padre ha il suo odore e mi piace tantissimo”. Ha concluso: “So che era un brav’uomo. Molte persone lo amavano, pregavano per lui, ed era amato da moltissime persone”. Infine, ha ringraziato i sostenitori della raccolta fondi GoFundMe, creata dagli amici di mamma Kimberly per aiutare lei e la sua famiglia.