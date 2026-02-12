Sanremo 2026, tornano i calzini con le frasi dedicate al Festival

Sanremo 2026, tornano i calzini con le frasi dedicate al FestivalSpettacolo
Tra le frasi disponibili sui calzini ‘Anche stasera si dorme domani’ e ‘Comunque vada sarà un successo’. La 76esima edizione della kermesse canora andrà in onda da martedì 24 a sabato 28 febbraio
Il sito dell'iniziativa Tutti in piedi per la musica ha presentato la nuova collezione di calzini con frasi dedicate al Festival di Sanremo (LA GUIDA). Il sito ufficiale ha diffuso la lista dei punti vendita in cui poterli acquistare. Tra le frasi ‘Dichiaro aperto il televoto’ e ‘Comunque vada sarà un successo’.
festival di sanremo, i calzini di Tutti in piedi per la musica
Dieci paia di calzini con frasi dedicate alla kermesse musicale: dall’omaggio a Peppe Vessicchio, scomparso nel novembre dello scorso anno, a una frase tratta da Me ne frego, brano proposto in gara da Achille Lauro alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Tra le frasi ‘Anche stasera si dorme domani’, ‘Comunque vada sarà un successo’ e ‘Ci son cascato di nuovo’. Il sito di Tutti in piedi per la musica ha mostrato la nuova collezione acquistabile fino a sabato 28 febbraio, serata conclusiva della kermesse canora. Il regolamento recita: “Ogni 15 euro di spesa e multipli (scontrino unico) utilizzando la tua carta fedeltà e con il contributo di 1,99 euro subito per te un paio di calzini sport”. Il sito ha pubblicato la lista di tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa su suolo italiano. Queste le diverse frasi presenti sui calzini:
- ANCHE STASERA SI DORME DOMANI
- MA QUESTO CANTA ANCORA?
- NON ESCO C’È ***
- CI SON CASCATO DI NUOVO
- DICHIARO APERTO IL TELEVOTO
- DIRIGE L’ORCHESTRA BEPPE VESSICCHIO
- COMUNQUE VADA SARÀ UN SUCCESSO
- MIKE PIPPO
- SIGNORE E SIGNORI BENVENUTI!
- PERCHÈ *** È ***
Il 24 febbraio Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini, alzerà il sipario sull’edizione 2026 della kermesse musicale. Nel corso delle cinque serate vari volti del mondo dello spettacolo si alterneranno alla co-conduzione sul palco del Teatro Ariston: da Can Yaman (FOTO) atteso il martedì a Irina Shayk presente il giovedì.
Tra ritorni e debutti, trenta artisti prenderanno parte alla gara dei Big. Le Nuove Proposte vedranno invece presenti quattro nomi: il trio formato da Blind, El Ma e Soniko con Nei miei DM, Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna e infine Mazzariello con Manifestazione d’amore. Grande attesa per la serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, quando i trenta Big si esibiranno insieme ad alcuni ospiti. Nel frattempo, il pubblico sta iniziando a iscrivere le proprie squadre alla nuova edizione del FantaSanremo, il celebre gioco che si basa sulle performance dei cantanti in gara.
Festival di Sanremo 2026, tutti i cantanti e i titoli delle canzoni
Domenica 14 dicembre i trenta Big hanno preso parte all’appuntamento di Sarà Sanremo. Gli artisti hanno finalmente svelato i titoli delle canzoni in gara alla settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione di Carlo Conti