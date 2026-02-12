Sanremo 2026, tornano i calzini con le frasi dedicate al Festival

Tra le frasi disponibili sui calzini ‘Anche stasera si dorme domani’ e ‘Comunque vada sarà un successo’. La 76esima edizione della kermesse canora andrà in onda da martedì 24 a sabato 28 febbraio

festival di sanremo, i calzini di Tutti in piedi per la musica Dieci paia di calzini con frasi dedicate alla kermesse musicale: dall’omaggio a Peppe Vessicchio, scomparso nel novembre dello scorso anno, a una frase tratta da Me ne frego, brano proposto in gara da Achille Lauro alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Tra le frasi ‘Anche stasera si dorme domani’, ‘Comunque vada sarà un successo’ e ‘Ci son cascato di nuovo’. Il sito di Tutti in piedi per la musica ha mostrato la nuova collezione acquistabile fino a sabato 28 febbraio, serata conclusiva della kermesse canora. Il regolamento recita: “Ogni 15 euro di spesa e multipli (scontrino unico) utilizzando la tua carta fedeltà e con il contributo di 1,99 euro subito per te un paio di calzini sport”. Il sito ha pubblicato la lista di tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa su suolo italiano. Queste le diverse frasi presenti sui calzini: ANCHE STASERA SI DORME DOMANI

MA QUESTO CANTA ANCORA?

NON ESCO C’È ***

CI SON CASCATO DI NUOVO

DICHIARO APERTO IL TELEVOTO

DIRIGE L’ORCHESTRA BEPPE VESSICCHIO

COMUNQUE VADA SARÀ UN SUCCESSO

MIKE PIPPO

SIGNORE E SIGNORI BENVENUTI!

PERCHÈ *** È *** Approfondimento Sanremo 2026, tutto quello che c’è da sapere: dai cantanti agli ospiti