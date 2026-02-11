Offerte Sky
Festival di Sanremo 2026, la compilation ufficiale uscirà il 27 febbraio

Musica
©Getty

La raccolta ufficiale sarà disponibile in digitale e in diversi formati: doppio CD, doppio LP e doppio LP in versione esclusiva. Già disponibile in preorder, la compilation uscirà venerdì 27 febbraio

Annunciata la compilation della 76esima edizione del Festival di Sanremo. La raccolta ufficiale sarà disponibile in digitale e in diversi formati: doppio CD, doppio LP, e doppio LP in versione esclusiva. Nella versione CD presenti anche i quattro brani degli artisti in gara nella sezione delle Nuove Proposte.

festival di sanremo 2026, la compilation ufficiale

Martedì 24 febbraio Carlo Conti alzerà il sipario sull’edizione 2026 della kermesse musicale. Annunciato l’arrivo della compilation ufficiale dell'evento, in collaborazione con Radio Italia. La raccolta, in uscita venerdì 27 febbraio, sarà disponibile in digitale e in diversi formati fisici: doppio CD, doppio LP (vinile nero standard) e doppio LP in versione esclusiva (vinile giallo e blu trasparente). La compilation conterrà i trenta brani in gara nella sezione Big e il jingle ufficiale di questa edizione, ovvero Welo di Emigrato. Inoltre, la versione CD avrà all’interno anche i quattro brani degli artisti in gara nella sezione delle Nuove Proposte.

 

Questa la tracklist della versione CD:

 

CD1

  1. I romantici – Tommaso Paradiso
  2. MALE NECESSARIO – Fedez & Marco Masini
  3. Che fastidio! – Ditonellapiaga
  4. Ti penso sempre – chiello
  5. Stupida sfortuna – Fulminacci
  6. UOMO CHE CADE – Tredici Pietro
  7. AI AI – Dargen D’Amico
  8. La felicità e basta – Maria Antonietta & Colombre
  9. Ogni volta che non so volare – Enrico Nigiotti
  10. Qui con me – Serena Brancale
  11. le cose che non sai di me – Mara Sattei
  12. Naturale – Leo Gassmann
  13. Avvoltoi – Eddie Brock
  14. Poesie Clandestine – LDA & Aka 7even
  15. ITALIA STARTER PACK – J-AX
  16. MANIFESTAZIONE D’AMORE – Mazzariello
  17. Nei miei DM – Blind, EL MA & Soniko

 

CD2

  1. Magica favola – Arisa
  2. Per sempre si – Sal Da Vinci
  3. animali notturni – Malika Ayane
  4. Stella stellina – Ermal Meta
  5. SEI TU – Levante
  6. OSSESSIONE – Samurai Jay
  7. Voilà – Elettra Lamborghini
  8. Labirinto – Luchè
  9. Prima che – nayt
  10. TU MI PIACI TANTO – Sayf
  11. Resta Con Me – Bambole Di Pezza
  12. Prima o poi – Michele Bravi
  13. Ora e per sempre – Raf
  14. Il meglio di me – Francesco Renga
  15. Opera – Patty Pravo
  16. Mattone – Angelica Bove
  17. Laguna - Nicolò Filippucci
  18. EMIGRATO (ITALIANO) – Welo

Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice della terza serata

In questi giorni Carlo Conti sta svelando i dettagli della 76esima edizione della kermesse musicale. Sul palco Laura Pausini nel ruolo di-conduttrice. Annunciati anche i nomi dei primi co-conduttori: Can Yaman nella serata di martedì, Achille Lauro e Lillo per quella di mercoledì e Irina Shayk per la terza. Tiziano Ferro sarà ospite nella serata inaugurale, mentre Max Pezzali (FOTO) sarà in collegamento dal palco della Costa Toscana per tutta la durata del Festival. Nicola Savino, affiancato dal Maestro Enrico Cremonesi, Aurora Leone e Federico Basso, alla guida del DopoFestival. Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi alla conduzione del PrimaFestival

Festival di Sanremo, le 20 canzoni immortali che non hanno vinto. FOTO

Il Festival di Sanremo non si vince solo con il trofeo. Spesso la vera 'classifica del tempo' premia chi arriva ultimo, chi viene scartato o chi si ferma a un passo dal podio. Da Vasco Rossi che abbandona il microfono nel 1983 a Tananai che festeggia l'ultimo posto, la storia dell'Ariston è piena di 'sconfitti' diventati leggenda. Abbiamo selezionato xx brani che hanno trasformato un piazzamento anonimo in un successo eterno

