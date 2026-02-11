La raccolta ufficiale sarà disponibile in digitale e in diversi formati: doppio CD, doppio LP e doppio LP in versione esclusiva. Già disponibile in preorder, la compilation uscirà venerdì 27 febbraio
Annunciata la compilation della 76esima edizione del Festival di Sanremo. La raccolta ufficiale sarà disponibile in digitale e in diversi formati: doppio CD, doppio LP, e doppio LP in versione esclusiva. Nella versione CD presenti anche i quattro brani degli artisti in gara nella sezione delle Nuove Proposte.
Martedì 24 febbraio Carlo Conti alzerà il sipario sull’edizione 2026 della kermesse musicale. Annunciato l’arrivo della compilation ufficiale dell'evento, in collaborazione con Radio Italia. La raccolta, in uscita venerdì 27 febbraio, sarà disponibile in digitale e in diversi formati fisici: doppio CD, doppio LP (vinile nero standard) e doppio LP in versione esclusiva (vinile giallo e blu trasparente). La compilation conterrà i trenta brani in gara nella sezione Big e il jingle ufficiale di questa edizione, ovvero Welo di Emigrato. Inoltre, la versione CD avrà all’interno anche i quattro brani degli artisti in gara nella sezione delle Nuove Proposte.
Questa la tracklist della versione CD:
CD1
- I romantici – Tommaso Paradiso
- MALE NECESSARIO – Fedez & Marco Masini
- Che fastidio! – Ditonellapiaga
- Ti penso sempre – chiello
- Stupida sfortuna – Fulminacci
- UOMO CHE CADE – Tredici Pietro
- AI AI – Dargen D’Amico
- La felicità e basta – Maria Antonietta & Colombre
- Ogni volta che non so volare – Enrico Nigiotti
- Qui con me – Serena Brancale
- le cose che non sai di me – Mara Sattei
- Naturale – Leo Gassmann
- Avvoltoi – Eddie Brock
- Poesie Clandestine – LDA & Aka 7even
- ITALIA STARTER PACK – J-AX
- MANIFESTAZIONE D’AMORE – Mazzariello
- Nei miei DM – Blind, EL MA & Soniko
CD2
- Magica favola – Arisa
- Per sempre si – Sal Da Vinci
- animali notturni – Malika Ayane
- Stella stellina – Ermal Meta
- SEI TU – Levante
- OSSESSIONE – Samurai Jay
- Voilà – Elettra Lamborghini
- Labirinto – Luchè
- Prima che – nayt
- TU MI PIACI TANTO – Sayf
- Resta Con Me – Bambole Di Pezza
- Prima o poi – Michele Bravi
- Ora e per sempre – Raf
- Il meglio di me – Francesco Renga
- Opera – Patty Pravo
- Mattone – Angelica Bove
- Laguna - Nicolò Filippucci
- EMIGRATO (ITALIANO) – Welo
Approfondimento
Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice della terza serata
In questi giorni Carlo Conti sta svelando i dettagli della 76esima edizione della kermesse musicale. Sul palco Laura Pausini nel ruolo di-conduttrice. Annunciati anche i nomi dei primi co-conduttori: Can Yaman nella serata di martedì, Achille Lauro e Lillo per quella di mercoledì e Irina Shayk per la terza. Tiziano Ferro sarà ospite nella serata inaugurale, mentre Max Pezzali (FOTO) sarà in collegamento dal palco della Costa Toscana per tutta la durata del Festival. Nicola Savino, affiancato dal Maestro Enrico Cremonesi, Aurora Leone e Federico Basso, alla guida del DopoFestival. Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi alla conduzione del PrimaFestival
