festival di sanremo 2026, la compilation ufficiale Martedì 24 febbraio Carlo Conti alzerà il sipario sull'edizione 2026 della kermesse musicale. Annunciato l'arrivo della compilation ufficiale dell'evento, in collaborazione con Radio Italia. La raccolta, in uscita venerdì 27 febbraio, sarà disponibile in digitale e in diversi formati fisici: doppio CD, doppio LP (vinile nero standard) e doppio LP in versione esclusiva (vinile giallo e blu trasparente). La compilation conterrà i trenta brani in gara nella sezione Big e il jingle ufficiale di questa edizione, ovvero Welo di Emigrato. Inoltre, la versione CD avrà all'interno anche i quattro brani degli artisti in gara nella sezione delle Nuove Proposte. Questa la tracklist della versione CD: CD1 I romantici – Tommaso Paradiso MALE NECESSARIO – Fedez & Marco Masini Che fastidio! – Ditonellapiaga Ti penso sempre – chiello Stupida sfortuna – Fulminacci UOMO CHE CADE – Tredici Pietro AI AI – Dargen D'Amico La felicità e basta – Maria Antonietta & Colombre Ogni volta che non so volare – Enrico Nigiotti Qui con me – Serena Brancale le cose che non sai di me – Mara Sattei Naturale – Leo Gassmann Avvoltoi – Eddie Brock Poesie Clandestine – LDA & Aka 7even ITALIA STARTER PACK – J-AX MANIFESTAZIONE D'AMORE – Mazzariello Nei miei DM – Blind, EL MA & Soniko CD2 Magica favola – Arisa Per sempre si – Sal Da Vinci animali notturni – Malika Ayane Stella stellina – Ermal Meta SEI TU – Levante OSSESSIONE – Samurai Jay Voilà – Elettra Lamborghini Labirinto – Luchè Prima che – nayt TU MI PIACI TANTO – Sayf Resta Con Me – Bambole Di Pezza Prima o poi – Michele Bravi Ora e per sempre – Raf Il meglio di me – Francesco Renga Opera – Patty Pravo Mattone – Angelica Bove Laguna - Nicolò Filippucci EMIGRATO (ITALIANO) – Welo