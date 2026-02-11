L'amministratore delegato di Hasbro, Chris Cocks, ha guidato una strategia di rilancio denominata "Play to Win". Dopo aver venduto la sua divisione eOne a Lionsgate nel dicembre 2023, l'azienda ha puntato sul gaming digitale e sulla sua fiorente divisione Wizards of the Coast, i cui asset principali includono Dungeons & Dragons e Magic: The Gathering. Poi, è arrivato il fenomeno KPop Demon Hunters : insieme a Mattel, Hasbro ha firmato un accordo per la licenza di una specifica gamma di prodotti, nell'ottica di un'offerta multigenerazionale (il film animato ha spopolato tra preadolescenti e adolescenti, ma piace molto anche agli adulti).

Le azioni Hasbro hanno fatto un balzo del 7,5% martedì 11 febbraio, raggiungendo il valore massimo degli ultimi sei anni , grazie agli utili del quarto trimestre. Ma, soprattutto, grazie a ciò che succederà nel 2026: l'uscita dei giocattoli di Harry Potter, KPop Demon Hunters e Voltron.

Gli altri titoli

Harry Potter è un altro titolo chiave, con Hasbro che ha annunciato martedì 10 febbraio un accordo pluriennale per giocattoli e videogiochi con Warner Bros. Discovery. La serie fantasy, il cui adattamento per HBO Max è atteso per il 2027, celebra quest'anno il 25° anniversario del primo film. Cocks ha osservato che si tratta ancora di "una serie di libri bestseller, con centinaia di milioni di fan e persone che affollano i parchi a tema".

Voltron, che quest'anno rivivrà nel reboot live-action firmato Amazon MGM Studios, è invece un marchio da collezione fondamentale degli anni '70 e '80. "Ricordo che da bambino facevo colazione guardando Voltron", ha ricordato Cooks.

Le date d'uscita dei singoli giocattoli non sono ancora state rivelate.