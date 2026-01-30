L'attore ha visto decine di volte i film della saga, e ha scritto 7mila volte il nome del personaggio che desiderava interpretare
Nick Frost ha recentemente dichiarato al Guardian di aver voluto fortissimamente il ruolo di Hagrid nella serie tv Harry Potter in arrivo su HBO, al punto da aver visto tutti i film della saga decine di volte, e da aver scritto migliaia di volte il nome "Hagrid".
Le parole di Nick Frost
"Ho visto tutti i film. Li guardiamo tutti insieme durante il periodo natalizio ogni anno", ha detto Nick Frost al Guardian. "Iniziamo il 20 dicembre e finiamo una settimana e mezza dopo. Prima che mi venisse assegnato il ruolo di Hagrid, la mia compagna mi ha suggerito di provare a manifestarlo. Così, lo scorso Natale, ho guardato tutti i film uno dopo l'altro sul canale Sky 'Harry Potter', scrivendo la parola 'Hagrid' 7mila volte".
Parlando con Collider all'inizio del 2025, Frost aveva elogiato l'interpretazione di Robbie Coltrane nei panni di Hagrid, avvisando i fan di non aspettarsi una copia carbone. "Sarò rispettoso, ma in questo settore c'è spazio per i dettagli", ha spiegato. "Hagrid è come un bambino insieme adorabile, smarrito, violento, divertente e affettuoso. La serie tv, rispetto al film, permette di analizzare il suo personaggio più a fondo.
I dubbi di Chris Columbus
Il regista originale di Harry Potter, Chris Columbus, ospite del poadcast The Rest Is Entertainment, ha messo in discussione il reboot della HBO dopo aver visto le foto di Frost nei panni di Hagrid. "Nick Frost nelle immagini indossa esattamente lo stesso costume che abbiamo disegnato per il nostro Hagrid. Una parte di me pensava: che senso ha?", ha detto. "Pensavo che i costumi e tutto il resto sarebbero stati diversi, ma è più o meno la stessa cosa. Sarà tutto uguale. È molto lusinghiero per me, perché penso: è esattamente il costume di Hagrid che abbiamo disegnato. Quindi, in parte è davvero emozionante, quindi non vedo l'ora di vedere cosa ne faranno. In parte è una specie di déjà vu".
In un'altra intervista con The Standard, Columbus ha detto di aver incontrato personalmente Nick Frost e di essere stato onesto con lui: "Gli ho detto: 'Per me è davvero surreale, devi capire che io e Robbie Coltrane eravamo molto uniti'. Quindi è semplicemente strano, bizzarro".