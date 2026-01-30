L'attore ha visto decine di volte i film della saga, e ha scritto 7mila volte il nome del personaggio che desiderava interpretare

Nick Frost ha recentemente dichiarato al Guardian di aver voluto fortissimamente il ruolo di Hagrid nella serie tv Harry Potter in arrivo su HBO, al punto da aver visto tutti i film della saga decine di volte, e da aver scritto migliaia di volte il nome "Hagrid".

Le parole di Nick Frost

"Ho visto tutti i film. Li guardiamo tutti insieme durante il periodo natalizio ogni anno", ha detto Nick Frost al Guardian. "Iniziamo il 20 dicembre e finiamo una settimana e mezza dopo. Prima che mi venisse assegnato il ruolo di Hagrid, la mia compagna mi ha suggerito di provare a manifestarlo. Così, lo scorso Natale, ho guardato tutti i film uno dopo l'altro sul canale Sky 'Harry Potter', scrivendo la parola 'Hagrid' 7mila volte".

Parlando con Collider all'inizio del 2025, Frost aveva elogiato l'interpretazione di Robbie Coltrane nei panni di Hagrid, avvisando i fan di non aspettarsi una copia carbone. "Sarò rispettoso, ma in questo settore c'è spazio per i dettagli", ha spiegato. "Hagrid è come un bambino insieme adorabile, smarrito, violento, divertente e affettuoso. La serie tv, rispetto al film, permette di analizzare il suo personaggio più a fondo.