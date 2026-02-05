Nella Giornata mondiale contro il cancro, Bianca Balti ha condiviso su Instagram un post che racconta la “stessa storia”, ma allo stesso tempo “diversi lati”, della malattia che l’ha colpita, un tumore ovarico. La modella, 41 anni, ha infatti pubblicato una serie di immagini che mettono a confronto il suo percorso personale e i commenti ricevuti nel tempo. Nel 2022, Balti aveva scoperto di essere portatrice di una variante del gene BRCA1, una mutazione genetica che aumenta il rischio di sviluppare il tumore al seno e alle ovaie. All’epoca, aveva scelto di sottoporsi a una doppia mastectomia preventiva. Una scelta che, però, non tutti avevano compreso: “Quando ho scelto una mastectomia preventiva dopo la mia diagnosi di BRCA1, mi è stato detto: “Perché dovresti farlo se non sei malata?”. Prima del cancro dicevo che sentivo che c’era qualcosa che non andava, ma sono stata liquidata come paranoica”, ha scritto ora su Instagram. Nel settembre 2024, la modella era andata al pronto soccorso “perché avevo questo dolore lancinante e folle”, aveva raccontato nel 2025. “Mi hanno fatto un’ecografia all’addome, e il tecnico era così preoccupato che ha lasciato la stanza. Sapeva che qualcosa non andava, e a quel punto mi hanno portata in un’altra stanza dove un bel dottore che sembrava uscito da una serie tv è venuto a dirmi che avevo un cancro e che avevo un vero disastro laggiù. La mia prima reazione è stata quella di iniziare a piangere, ero talmente agitata da non riuscire quasi a respirare. Ricordo di aver pensato di essere una stupida per non essermi tolta prima le ovaie”. In seguito, Balti aveva annunciato di essersi sottoposta a un intervento per un tumore ovarico. “Quando mi è stato diagnosticato il cancro, mi è stato chiesto: Perché non dovresti togliere le ovaie se hai la mutazione?””, ha scritto ora. In ogni caso, la percezione esterna della malattia risulta spesso diversa dalla percezione del diretto interessato: “Quando avevo il cancro, le persone provavano pena per me, ma io mi sentivo più forte che mai e tutto ciò che volevo era sentirmi normale”.