Bianca Balti, visibilmente commossa, ha pubblicato alcune storie su Instagram per sensibilizzare sull’Iran, dove è in corso una dura repressione delle proteste. “Diffondete la voce il più possibile”, ha detto la modella, raccontando di aver parlato con la segretaria iraniana del suo oculista a Los Angeles. Nel video, Balti riporta frasi drammatiche: “Se sei ferito e vieni portato in ospedale, arrivano e ti uccidono”.

Il racconto e le parole della modella

Balti spiega di aver parlato con la segretaria iraniana del suo oculista: “La ragazza che mi ha aiutato con il conto mi ha detto che suo marito è iraniano e si trova lì in questo momento”. Poi aggiunge: “Quello che sta succedendo non si è mai visto nemmeno durante la rivoluzione e mi ha chiesto di diffondere la notizia”.

La modella riporta frasi drammatiche: “Se sei ferito e vieni portato in ospedale, arrivano e ti uccidono. Se sei ferito in strada, arrivano e ti sparano. Questo è quello che sta succedendo”. Infine, l’appello: “È molto importante dare voce a questa situazione. Diffondete la notizia il più possibile”.