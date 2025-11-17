Benjamin Mascolo ha condiviso le foto del matrimonio con Greta Cuoghi

Due anni dopo un sì custodito con gelosa discrezione, la star italiana riapre una pagina di vita che, fino a oggi, era rimasta confinata nel loro spazio più privato. Nel giorno dell’anniversario di quel novembre 2023, il cantante modenese torna su un momento che aveva scelto di proteggere con fermezza e, attraverso i social, mostra per la prima volta le fotografie del matrimonio con la consorte



A due anni esatti da quel fatidico sì custodito con gelosa discrezione, Benjamin Mascolo riapre una pagina di vita che, fino a oggi, era rimasta confinata nel loro spazio più privato. Nel giorno dell’anniversario di quel novembre 2023, il cantante modenese torna su un momento che aveva scelto di proteggere con fermezza e, attraverso i social, mostra per la prima volta le fotografie del matrimonio con Greta Cuoghi. A queste immagini accompagna parole fitte di riconoscenza, mentre sullo sfondo si staglia la nuova realtà familiare segnata dall’arrivo della figlia Athena, nata il 7 ottobre.

In fondo a questo articolo potete guardare gli scatti del matrimonio tra Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi, condivisi dal cantante modenese nelle scorse ore sul proprio profilo ufficiale di Instagram.

Tra passato recente e nuovi equilibri

Per Benjamin Mascolo il periodo appena trascorso è stato un susseguirsi di svolte decisive. L’ingresso di Athena nella loro vita ha ridisegnato la quotidianità, consolidando ulteriormente il legame con Greta Cuoghi, sposata nel 2023. Nel celebrare l’anniversario, il cantante riporta alla luce ciò che per lungo tempo aveva preferito sottrarre alla curiosità pubblica: la memoria di un’unione vissuta esclusivamente davanti ai loro affetti più stretti, senza l’urgenza di dover dimostrare qualcosa al mondo esterno. Sul suo profilo Instagram affida alle parole il senso di quella scelta: “Due anni fa ci siamo sposati in segreto. Volevamo che il giorno più bello della nostra vita restasse al sicuro. Lontano dagli occhi di un mondo che, troppo spesso, ha smesso di credere nel per sempre”. E ancora: “Cosa dovevamo dimostrare? Niente, amore mio. L’abbiamo fatto per noi. Perché la nostra storia meritava un vero giorno uno. Quel lunedì mattina, 13 novembre 2023, eravamo solo noi. La famiglia più stretta, Simba, i testimoni”.

La cerimonia civile: una mattina qualunque trasformata in un momento decisivo

Dal racconto e dalle immagini che Mascolo ha infine deciso di condividere emerge l’essenzialità di un rito che, proprio grazie alla sua semplicità, si è impresso nella memoria degli sposi. Ripercorrendo quei minuti, il cantante tratteggia un quadro vivo e quasi cinematografico: “Dieci minuti prima di entrare in Comune, con le mani che tremavano, ho preso un caffè al bar in centro”. È stato lì che un incontro casuale ha aggiunto un tocco inatteso a quel giorno. “Il mio amico Giacomo, che passava per caso proprio in quel momento, mi ha visto fresco di sartoria e si è insospettito. Gli ho detto: ‘Vieni con me’. In rappresentanza di tutti gli amici della nostra vecchia compagnia, quei ‘bravi ragazzi’ che, quando scopriranno del matrimonio, rideranno e mi insulteranno come solo chi ti vuole bene sa fare”.

L'attimo in cui Greta Cuoghi è apparsa davanti a lui resta, nelle parole di Mascolo, la chiave emotiva dell'intera giornata. "Con quel vestito bianco. Semplice, elegante, bellissimo. E in un istante ho capito che non avrei potuto scegliere niente di diverso. Lei era il mio sì, prima ancora di pronunciarlo".

Uno sguardo al domani Pur avendo scelto una celebrazione raccolta e lontana dai riflettori, Mascolo accenna alla possibilità di un'altra tappa, stavolta nella dimensione del rito religioso. "Chissà, magari un giorno rinnoveremo le promesse in chiesa, e allora faremo una festa enorme, un casino pazzesco. Ma intanto va bene così. Perché quel giorno, così com'era, era perfetto. Buon anniversario".

Greta Cuoghi, presenza silenziosa e centrale Modella e creativa, Greta Cuoghi ha sempre preferito vivere ai margini della ribalta, scegliendo un'esistenza che metta al primo posto la propria serenità e quella delle persone accanto a lei. Nel tempo, la sua riservatezza è diventata per Mascolo un punto di equilibrio, soprattutto dopo la conclusione della storia con Bella Thorne. Parlando con la rivista Vanity Fair, il cantante aveva descritto così il loro primo incontro: "Greta mi ha conosciuto in uno dei momenti più bassi della mia vita, mi ha amato quando stavo al mio peggio, con lei vicino sono una persona migliore. Sono stato fortunato a incontrarla, una fortuna sfacciata. È dolcissima, intelligente. Non appartiene al mondo dello spettacolo, fama e notorietà non le interessano per nulla e non sa quanto mi piace! È più giovane, ma già la vedo come la madre dei miei figli, qualità che non ho mai ricercato in una donna prima. È anche vero che sono un'altra persona, pronta a scalare una montagna. Per me si è aperto il capitolo famiglia, il capitolo paternità, il capitolo fai solo ciò che ti rappresenta per davvero".