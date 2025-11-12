A Ken Loach laurea ad honorem in Filosofia dall'Università di Bologna

A 89 anni, il cineasta cardine del cinema britannico e voce instancabile del realismo sociale ha ricevuto dall’Ateneo bolognese la laurea honoris causa in Scienze filosofiche. Su proposta del Dipartimento di Filosofia e con il sostegno del Dipartimento delle Arti, l’università ha voluto rendere omaggio a un autore che ha fatto della riflessione etica e politica il cuore del proprio linguaggio cinematografico

All’età di 89 anni, Ken Loach, figura cardine del cinema britannico e voce instancabile del realismo sociale, ha ricevuto dall’Università di Bologna la laurea ad honorem in Scienze filosofiche. L’Ateneo bolognese, su proposta del Dipartimento di Filosofia e con il sostegno del Dipartimento delle Arti, ha voluto rendere omaggio a un autore che ha fatto della riflessione etica e politica il cuore del proprio linguaggio cinematografico.

Impossibilitato a presenziare alla cerimonia, Loach si è collegato in diretta dal King's College di Londra per tenere la sua Lezione magistrale, un intervento intenso e profondamente politico, nel quale ha intrecciato riflessioni sul mondo contemporaneo, la giustizia sociale e le contraddizioni del potere economico.

“Viviamo tempi terribili, dove si sfrutta la rabbia della gente”, ha detto il maestro del cinema inglese nel suo discorso di accettazione dell’oonorificenza dell’Alma Mater.