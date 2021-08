Gb, Ken Loach espulso dal Labour: “C'è caccia alle streghe”

Non solo sulla classe operaia, ma anche sulla testa di Ken Loach, parafrasando il titolo di un suo film, piovono pietre. Il regista britannico è stato infatti espulso dal Labour. Lo ha rivelato egli stesso in un tweet, denunciando una "caccia alle streghe" nel partito guidato da Keir Starmer. "Alla fine il quartier generale laburista ha deciso che non sono adatto per essere un membro del loro partito, poiché non rinnegherò coloro che sono già stati espulsi - ha scritto Loach, da sempre impegnato in politica a sinistra - Bene... sono orgoglioso di stare con i buoni amici e compagni vittime dell'epurazione. C'è davvero una caccia alle streghe... Starmer e la sua cricca non guideranno mai un partito del popolo. Siamo tanti, loro sono pochi. Solidarietà".