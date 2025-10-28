Nell’Aula Magna dell’Università di Firenze, Roberto Bolle ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in “Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione”. Un riconoscimento che celebra non solo la sua carriera internazionale – dalla Scala di Milano all’American Ballet Theatre, passando per il Royal Ballet e l’Opéra di Parigi – ma anche il suo ruolo nel promuovere la danza come forma di espressione culturale e sociale. “È una grande emozione ricevere questa laurea – ha detto Bolle – che in qualche modo riconosce un percorso iniziato da giovanissimo, con la missione di portare la danza a un pubblico il più ampio possibile”.

L’emozione, i ringraziamenti e la lectio magistralis

Visibilmente commosso, Bolle ha ringraziato i genitori per il sostegno ricevuto: “Grazie ai miei genitori che hanno lavorato instancabilmente per offrire ai figli opportunità migliori. L’etica del lavoro, la serietà, la dedizione: lezioni che sono state la mia salvezza”. Durante la cerimonia, la rettrice Alessandra Petrucci ha consegnato il titolo accademico, definendo Bolle “un artista nel senso più vero e pieno del termine, simbolo di eleganza, atletismo e raffinatezza”. A seguire, l’étoile ha tenuto una lectio magistralis dal titolo “Il corpo come linguaggio: esperienze, valori e visione di una vita plasmata dalla danza”, in cui ha raccontato il valore formativo della disciplina: “La danza è una maestra di vita – ha detto – insegna la disciplina, l’ascolto, il rispetto, la fiducia in sé e negli altri”.

Prossimi appuntamenti e impegno sociale

Il riconoscimento è stato attribuito anche per il “continuativo rapporto con Firenze” e per l’attività della Fondazione Roberto Bolle, nata per promuovere la danza come strumento di crescita personale. L’artista sarà presto in scena con “Caravaggio” dal 27 al 29 novembre al Teatro Regio di Torino e dal 4 al 7 dicembre al Teatro Carlo Felice di Genova. Il suo Gala “Roberto Bolle and Friends” farà tappa il 6 novembre a Dubai, l’11 novembre per la prima volta al Sadler’s Wells Theatre di Londra e dal 14 al 16 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano.