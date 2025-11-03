LACMA Art + Film Gala 2025, gli abiti più belli sul red carpet

Le star più luminose dello schermo e della passerella hanno unito le forze al County Museum of Art in nome della filantropia e del rapporto speciale che lega da sempre la moda e il cinema. Gucci, presenting sponsor dell'evento, ha fornito ad alcune ospiti di riguardo abiti confezionati ad hoc per risplendere sotto le luci della città degli angeli. Un trionfo di paillettes e gioielli preziosi, all'insegna del glamour e della femminilità sfacciata



A cura di Vittoria Romagnuolo