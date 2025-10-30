Nel 2017 Samira Lui ha debuttato nel mondo dello spettacolo classificandosi al terzo posto al concorso di bellezza Miss Italia. Successivamente, la showgirl ha ricoperto il ruolo di ‘professoressa’ nel programma L’eredità partecipando anche come concorrente alla dodicesima edizione di Tale e quale show e al Grande Fratello

Come rilanciato da Fanpage , Samira Lui ha raccontato i piani per il futuro al settimanale Diva e Donna. La showgirl e conduttrice ha parlato del desiderio di avere presente Gerry Scotti al suo matrimonio con Luigi Punzo : “Mi piacerebbe molto averlo con noi”.

Stando alle dichiarazioni riportate da Today , Gerry Scotti e Samira Lui hanno costruito un bellissimo rapporto. La showgirl ha raccontato: “Affiancarlo è stata una scuola, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Con Gerry c'è stato un feeling immediato, ci prendiamo in giro, in scena e dietro le quinte”. Il conduttore ha aggiunto: “Sono orgoglioso del nostro rapporto, contento di lavorare con una ragazza così bella, perbene e capace”.

Gerry Scotti e Samira Lui sono i due volti del programma televisivo La Ruota della Fortuna. Dopo sette anni di fidanzamento , la showgirl ha parlato del desiderio di convolare a nozze con il fidanzato Luigi Punzo alla presenza di Gerry Scotti: “Mi piacerebbe molto averlo con noi, anzi, a pensarci bene potrebbe anche sposarci, sarebbe divertentissimo”.

A settembre Samira Lui aveva parlato parlato della sua storia d’amore al programma Verissimo di Silvia Toffinin: “L’amore va bene, è sempre quello. È sempre lui”. La modella aveva proseguito: “Secondo me lui è geloso a prescindere, però non lo da a vedere anche perché lui mi stima tanto, si fida di me prima come persona e poi come fidanzata”.

In merito al futuro, la showgirl aveva dichiarato: “Mi auguro di essere sempre circondata dalle mie persone perché è soprattuto grazie a loro che poi mi sveglio la mattina felice, lavoro felice e faccio tutto con serenità. E sicuramente anche di fare sempre un gradino alla volta salendo nella vita, nella carriera, nell’amore, nella famiglia”.