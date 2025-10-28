Matteo, sconfitto al televoto da Rasha e Benedetta, ha dovuto abbandonare definitivamente il reality-show. Al televoto tre inquilini della casa, ovvero Francesco, Donatella e Jonas. Il concorrente meno votato sarà il primo candidato al ballottaggio eliminatorio

Lunedì 27 ottobre Simona Ventura (FOTO) ha condotto la quinta puntata dell’edizione 2025 del Grande Fratello. Matteo ha lasciato la casa: “Non dico di esser contento perché questo è un match perso, ma sono felice che rimanga Benedetta”. Al televoto Francesco, Donatella e Jonas.

grande fratello 2025, cos'è successo lunedì 27 ottobre Simona Ventura ha aperto la puntata al fianco dei panelisti Cristina Plevani (FOTO), Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. Presente in studio anche Sonia Bruganelli, opinionista in due edizioni del Grande Fratello VIP. Al centro il risultato del televoto che ha decreto l’eliminazione definitiva di Matteo poiché scelto dal 29,96% dei telespettatori a casa contro il 37,06% per Rasha e il 32,98% per Benedetta. In seguito all’uscita dalla casa più spiata d’Italia, il concorrente ha dichiarato alla pagina Instagram del reality-show: “Non dico di esser contento perché questo è un match perso, quindi non sono contento, ma lo sono per il fatto che rimanga Benedetta che è una ragazza che merita veramente tanto. Spero abbia modo di dimostrare che tra lei e Domenico c’è solo ed esclusivamente una bellissima amicizia che noi della casa abbiamo avuto modo di constatare”. Approfondimento Grande Fratello, le anticipazioni della quinta puntata

Valentina, fidanzata di Domenico, ha fatto ritorno nella casa del Grande Fratello per un confronto con il ragazzo in seguito al suo avvicinamento a Benedetta. In seguito, spazio all’incontro di Donatella con sua madre Domenica e al rapporto conflittuale tra Omer e Jonas. Domenica ha successivamente commentato l’incontro: “Emozionante. Non pensavo di trovarmi qui, mi ha portata anche qui. Mia figlia è sempre meravigliosa e sono contenta di averla rivista”. Approfondimento Grande Fratello, Ivana: "Ero un uomo. Ho fatto la transizione"