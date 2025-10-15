Grande Fratello, Ivana: "Ero un uomo. Ho fatto la transizione"

Come rilanciato dal Corriere della Sera, la concorrente si è raccontata a Grazia Kendi e Giulia Saponariu: “I ragazzini aspettano i diciotto anni per la patente, per diplomarsi, io ho aspettato i diciotto anni per essere libera”. L’edizione 2025 del reality-show vede alla conduzione Simona Ventura

ivana castorina: "ho aspettato i 18 anni per essere libera" Ivana Castorina, classe 1989, vive a Catania insieme al marito e alle loro amate cagnoline. Nella scheda di presentazione sul sito ufficiale del Grande Fratello, la concorrente viene descritta come un'amante della musica, della lettura e della buona cucina. La ragazza fa parte del cast dell'edizione 2025 del reality-show condotto da Simona Ventura, affiancata dagli opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. Nelle scorse ore Ivana Castorina si è aperta raccontando una parte importante del suo percorso di vita: "Ho vissuto due vite e la prima è stata molto dura, fatta anche di discriminazioni e repressione. Nell'infanzia mi mettevo i teli in testa per simulare i capelli lunghi e giocavo con le Barbie. I ragazzini aspettano i diciotto anni per la patente, per diplomarsi, io ho aspettato i diciotto anni per essere libera". Successivamente, Ivana Castorina ha aggiunto: "Ho detto 'Questa è l'ultima volta che mi vedi'. Mia mamma si è messa davanti la porta e mi ha detto 'Magari è un momento, e se cambi idea?'. A quel punto io le ho detto 'Io non cambierò mai idea, perché tuo figlio non è mai esistito'".