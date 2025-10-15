Grande Fratello, Ivana: "Ero un uomo. Ho fatto la transizione"

Grande Fratello, Ivana Castorina: "Ero un uomo. Ho fatto la transizione"Spettacolo
Come rilanciato dal Corriere della Sera, la concorrente si è raccontata a Grazia Kendi e Giulia Saponariu: “I ragazzini aspettano i diciotto anni per la patente, per diplomarsi, io ho aspettato i diciotto anni per essere libera”. L’edizione 2025 del reality-show vede alla conduzione Simona Ventura
Ivana Castorina è tra le concorrenti del Grande Fratello 2025. Come rilanciato dal Corriere della Sera, nel corso di una chiacchierata con Grazia Kendi e Giulia Saponariu, la ragazza ha parlato della sua transizione: “Ho vissuto due vite e la prima è stata molto dura, fatta anche di discriminazioni e repressione”.
ivana castorina: “ho aspettato i 18 anni per essere libera”
Ivana Castorina, classe 1989, vive a Catania insieme al marito e alle loro amate cagnoline. Nella scheda di presentazione sul sito ufficiale del Grande Fratello, la concorrente viene descritta come un’amante della musica, della lettura e della buona cucina. La ragazza fa parte del cast dell’edizione 2025 del reality-show condotto da Simona Ventura, affiancata dagli opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli.
Nelle scorse ore Ivana Castorina si è aperta raccontando una parte importante del suo percorso di vita: “Ho vissuto due vite e la prima è stata molto dura, fatta anche di discriminazioni e repressione. Nell'infanzia mi mettevo i teli in testa per simulare i capelli lunghi e giocavo con le Barbie. I ragazzini aspettano i diciotto anni per la patente, per diplomarsi, io ho aspettato i diciotto anni per essere libera”. Successivamente, Ivana Castorina ha aggiunto: “Ho detto 'Questa è l’ultima volta che mi vedi’. Mia mamma si è messa davanti la porta e mi ha detto ‘Magari è un momento, e se cambi idea?’. A quel punto io le ho detto ‘Io non cambierò mai idea, perché tuo figlio non è mai esistito’”.
Come ripreso da ComingSoon, la ragazza ha proseguito parlando del grande supporto ricevuto dalla madre: “Tutta la famiglia si è messa contro, dicevano che non era una cosa normale. Ma mia madre ha tenuto duro. Senza di lei, io non sarei qui”.
Ivana Castorina ha continuato: “A diciannove anni sono andata nella clinica di Trieste, la stessa dove si era operata una concorrente del Grande Fratello che mi aveva ispirata. All’inizio il giudice mi bocciò due volte la richiesta perché mi disse che sembravo ‘troppo maschile’. Ma non mi sono arresa. Poi finalmente è andata, anche se è stato lungo e complicato. Ho voluto raccontarmi perché parlarne aiuta chi ci guarda, così come la storia di quella ragazza del GF ha aiutato me. Però non capisco perché ancora oggi la società ci veda come una minaccia”.
