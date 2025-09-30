Grande Fratello 2025, i concorrenti (e le loro storie)

Lunedì 29 settembre ha preso il via la nuova edizione del Grande Fratello. Che, condotto da Simona Ventura, vanta questa volta concorrenti rigorosamente non vip

Il Grande Fratello è tornato. Lunedì 29 settembre, su Canale 5, i concorrenti hanno varcato la celebre porta rossa. Condotto da Simona Ventura, lo show si concluderà a gennaio 2026 (100 i giorni di durata). Ma quali sono, i primi concorrenti (tutti non vip)? Anita Mazzotta Ventiseienne brindisina, Anita Mazzotta vive a Milano dove fa la piercer. "Anita ha scritto la sua storia sulla pelle, è cresciuta affrontando problemi più grandi di lei": così l'ha presentata Simona Ventura. "Ha conquistato sempre tutto da sola. Chi doveva proteggerla l'ha delusa, ma per le persone che ama farebbe qualsiasi cosa. Sotto la sua corazza, una dolcezza infinita". Il suo motto? "Nella vita, le cose accadono sempre per una ragione". La sua promessa? Nessun fidanzato all'interno della casa.

Matteo Azzali Quarantasette anni, Matteo Azzali vive a Parma. Ex pugile, oggi maestro di pugilato, sogna di lasciare qualcosa nella vita dei suoi ragazzi. In cerca di una donna che gli voglia bene, si definisce l'ultimo dei romantici. "Oltre al corpo allena anche la mente, pensate conosce a memoria La Divina Commedia", ha detto Simona Ventura. Giulio Carotenuto Dentista romano, Giulio Carotenuto conosce a memoria almeno 450 canzoni italiane. Single, sostiene d'essersi innamorato l'ultima volta dieci anni fa. Ma non cerca l'amore.

Francesca Carrara Mamma di due ragazzi, divorziata da cinque anni, Francesca ha 43 anni e vive a Roma. Appassionata di trekking, si definisce "una bella gatta da pelare". Ha scoperto il tradimento del marito dopo averlo seguito. Anche il figlio, Francesco, è al Grande Fratello come concorrente. Oggi postino, ha interpretato il figlio di Paola Cortellesi nel film Come un gatto in tangenziale. Donata Mercoledisanto Pugliese, 46 anni, Donata (Donatella per gli amici) è la figlia del pentito di mafia Leonardo Mercoledisanto che, prima di diventare collaboratore di giustizia, era stato legato al clan Strisciuglio. Casalinga, innamoratissima del marito Andrea, si tiene in forma facendo le pulizie.

Benedetta Stocchi Salumiera ventitreenne, Benedetta è single. Nel 2017 ha vinto la fascia di Miss Nemi. Giulia Soporianu Diciannove anni, studentessa di Economia e Statistica, Giulia vive in provincia di Torino. Ha cinque fratelli con i quali ha un rapporto meraviglioso, fa la modella da quando aveva 14 anni, è stata eletta Miss Reginetta d’Italia. Dopo aver varcato la porta rossa ha riconosciuto Francesco, incontrato a Riccione qualche anno fa.

Domenico Dalterio Trentadue anni, originario di Scampia, Domenico lavora come manovale. Fidanzato con Valentina da dieci anni, ha una figlia piccola. Grazia Kendi Milanese classe 2005, Grazia lavora in uno stabilimento balneare nel ruolo di “jolly”. Vive all’Argentario, in provincia di Grosseto, e promette d'essere una "serpe nera" con chi la farà arrabbiare.

Matteo Jonas Pepe Ventiquattro anni, modello romano, Matteo è uno studente universitario in Scienze politiche, è appassionato di filosofia, e si definisce un ribelle.

Francesco Rana Vigile urbano, Francesco è nato a Bari ventinove anni fa. Da anni faceva provini per entrare al Grande Fratello.

Omer Elomari Siriano classe 1999, Omar è arrivato in Italia un anno e mezzo fa. "Il caos mi confonde, è una cosa che non mi piace", ha anticipato. "La sua casa è crollata davanti ai suoi occhi ma non ha mai smesso di lottare: è forte e ha un sorriso speciale": così l'ha presentato Simona Ventura. "L'Italia è stata la sua rinascita".