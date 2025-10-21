Esplora tutte le offerte Sky
Grande Fratello, eliminato Bena. Al televoto Benedetta, Matteo e Rasha

Ivana Castorina ha potuto riabbracciare il marito Tony, mentre Anita ha deciso di rientrare in gioco dopo la scomparsa della mamma. Eliminato definitivamente Bena. Al televoto tre inquilini: Benedetta, Matteo e Rasha. Ospite in studio Sonia Bruganelli

Lunedì 20 ottobre Simona Ventura ha condotto il quarto appuntamento del Grande Fratello 2025. Presenti gli opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. In studio anche l’ospite Sonia Bruganelli. Eliminato Bena, al ballottaggio Benedetta, Matteo e Rasha.

grande fratello, cos’è successo lunedì 20 ottobre

Nuovo appuntamento con l’edizione 2025 del reality-show condotto da Simona Ventura, affiancata dagli opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. Dopo aver annunciato il ritorno di Sonia Bruganelli, la conduttrice si è collegata con Anita all’interno della casa. La concorrente ha deciso di rientrare dopo essere uscita per la scomparsa della mamma: “Ho richiesto di tornare perché, può essere comprensibile o meno come scelta, ma tutti voi sapete che era una promossa, era una volontà sua, mia. E al momento, per quanto sembri assurdo, l’unica cosa che desideravo era rinchiudermi in questa bolla con tutti voi e non pensare al fuori, ci voglio pensare un po’ più avanti”. Al centro della puntata anche il rapporto di Jonas con alcune ragazze del Grande Fratello.

Grande Fratello, Ivana: "Ero un uomo. Ho fatto la transizione"

Simona Ventura (FOTO) ha poi annunciato la sconfitta di Bena al televoto poiché scelto dall’11,26% dei telespettatori contro il 33,24% per Francesco, il 33,19% per Giulia e il 22,31% per Grazia. La conduttrice ha così aperto un televoto flash tra Bena, Mattia, Flaminia e Matteo.

 

Ivana Castorina ha raccontato la sua storia incontrando successivamente il marito Tony: “Non devo chiedere il permesso a nessuno per esistere perché io esisto e oggi lo urlo”.  In seguito, annunciata l’eliminazione definitiva di Bena. Dopo l'uscita dalla casa, il concorrente ha parlato dell'esperienza sul profilo Instagram del programma televisivo: “Non ho rimpianti, non ho rimorsi, di più non potevo fare, io sono una persona pura”.

Grande Fratello 2025, i concorrenti (e le loro storie)

Nella parte conclusiva della puntata Simona Ventura ha dato spazio alle nomination. Immuni Anita, Omer e Giulia. Benedetta, Matteo e Rasha sono risultati i tre inquilini più votati. Il verdetto del ballottaggio sarà svelato nel prossimo appuntamento in programma lunedì 27 ottobre.

Grande Fratello, 24 anni dalla 1° edizione: i concorrenti oggi. FOTO

Da Maria Antonietta Tilloca a Francesca Piri passando per Marina La Rosa, Lorenzo Battistello e Roberta Beta, ecco i concorrenti a ventiquattro anni di distanza dalla messa in onda della prima puntata del reality show

