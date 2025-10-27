Grande Fratello, le anticipazioni della quinta puntata

Questa sera, lunedì 27 ottobre, Simona Ventura accompagnerà i telespettatori nel corso della quinta puntata del reality-show. Presenti in studio i tre panelisti di questa edizione, ovvero Cristina Plevani ( FOTO ), Floriana Secondi e Ascanio Pacelli . Reduce dalla partecipazione all’appuntamento di lunedì 20 ottobre, Sonia Bruganelli tornerà per commentare gli avvenimenti all’interno della casa più spiata d’Italia. La produttrice e autrice televisiva ha ricoperto il ruolo di opinionista del Grande Fratello VIP nella sesta e nella settima edizione affiancando il conduttore Alfonso Signorini.

Dopo le uscite di Giulio nella terza puntata e di Bena in quella successiva, la conduttrice annuncerà il nome del terzo inquilino chiamato a lasciare definitivamente il programma per volere del pubblico a casa. A rischio ben tre concorrenti: Benedetta, Matteo e Rasha. Dopo l’eliminazione, Bena ha raccontato: “Spero di aver lasciato un ricordo”. Il concorrente ha aggiunto: “E se la vita vi presenta un biglietto per un treno per chissà dove, saltate senza chiedere dov’è la destinazione, perché non si sa quando vi ricapiterà”.

Il nuovo appuntamento del Grande Fratello vedrà il ritorno di Valentina, fidanzata di Domenico. La conduttrice (FOTO) ha anticipato sul profilo Instagram che conta più di 1.700.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita: “Venerdì sono stata vicino a Scampia e ho incontrato Valentina, la compagna di Domenico”. Simona Ventura ha proseguito il racconto: “Lei è molto arrabbiata e mi ha raccontato diverse cose che non sapevo. Lunedì entrerà nella casa e potrà finalmente confrontarsi con Domenico e Benedetta, una volta per tutte”. Inoltre, stando a quanto riportato sul sito del Grande Fratello, Donatella potrà riabbracciare sua madre. Occhi puntati anche sul rapporto tra Omer e Rasha.