Grande Fratello, eliminata Samira Lui. In 6 al televoto

Samira Lui ha abbandonato definitivamente la casa del Grande Fratello, in nomination Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Giselda Torresan, Rosy Chin, Valentina Modini e Vittorio Menozzi

grande fratello, cos’è successo giovedì 19 ottobre

Alfonso Signorini, affiancato in studio da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli (FOTO), ha aperto la puntata parlando della decisione di Heidi Baci di lasciare la trasmissione. La concorrente ha spiegato le sue motivazioni in una lunga lettera agli ex compagni.

Spazio poi al verdetto del televoto che ha visto l’eliminazione di Samira Lui con il 15% dei voti contro il 34% ottenuto da Valentina Modini, il 33% da Grecia Colmenares e il 18% da Rosy Chin.