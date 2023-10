Come annunciato dalla produzione su Instagram, l’inquilina della casa più spiata del piccolo schermo ha abbandonato il programma per motivi personali

grande fratello, heidi baci ha lasciato la casa per motivi personali

Martedì 17 ottobre la produzione del Grande Fratello ha comunicato l’uscita della concorrente senza specificare se l'abbandono sia momentaneo o definitivo. L’account Instagram ha scritto: “Per motivi personali Heidi Baci ha lasciato la Casa di Grande Fratello”.

Sul sito ufficiale del programma l’immagine della concorrente appare in nero, come quella degli eliminati di questa edizione. Bisognerà quindi attendere la prossima puntata, in onda giovedì 19 ottobre, per una risposta completa.