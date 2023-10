Grande Fratello, Arnold Cardaropoli eliminato. In 3 al televoto

Arnold Cardaropoli eliminato con il 16% dei voti, in nomination Grecia Colmenares, Rosy Chin e Beatrice Luzzi. In arrivo nuovi concorrenti

Arnold Cardaropoli è il quarto eliminato di questa edizione del Grande Fratello . Il concorrente ha avuto la peggio nell’appuntamento andato in onda giovedì 12 ottobre .

grande fratello, arnold cardaropoli eliminato

Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli (FOTO), ha condotto la decima puntata del reality-show, al centro l’esito del televoto che ha visto sfidarsi quattro concorrenti.

Arnold Cardaropoli è risultato l’inquilino meno votato con il 16% dei voti dovendo così abbandonare il programma dopo Claudio Roma, Marco Fortunati e Lorenzo Remotti. Queste le altre percentuali: 47% per Beatrice Luzzi, 20% per Heidi Baci e 17% per Valentina Modini.