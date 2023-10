Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello . Lunedì 9 ottobre Alfonso Signorini tornerà al timone del reality-show , attesa per il verdetto del televoto.

grande fratello, il televoto

Da oltre un mese gli inquilini della casa più spiata d’Italia si stanno raccontando tra nuove amicizie e incomprensioni. Alfonso Signorini riaprirà la porta rossa per raccontare quanto accaduto nelle ultime ore, in studio Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli (FOTO) in quello di rappresentante del mondo social.

Nel corso dell’ultima puntata i telespettatori hanno premiato Beatrice Luzzi con il 47% dei voti a suo favore. L’attrice ha poi dato inizio a una catena di salvataggio portando all’apertura di un nuovo televoto e alla conseguente eliminazione di Lorenzo Remotti.