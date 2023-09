Grande Fratello 2023, tra i concorrenti anche Beatrice Luzzi

In occasione della sua partecipazione come concorrente dell'ottava edizione del "Grande Fratello”, ecco tutto quello che bisogna sapere sull’attrice. Famosa per essere stata tra i protagonisti della soap opera di Canale 5 “Vivere”, dove interpretava il personaggio di Eva Bonelli, scopriamo tutto quanto di lei (sia a livello personale sia sul versante professionale)



Beatrice Luzzi è tra i concorrenti dell'ottava edizione del Grande Fratello, motivo per cui in queste ore sta attirando l’interesse di moltissimi spettatori. La sua partecipazione è incominciata ieri, lunedì 11 settembre, e subito l'attrice italiana ha raccolto l'interesse dell'audience. Si tratta di un’attrice che è diventata famosa grazie alla partecipazione alla soap opera Vivere, in cui interpretava il personaggio di Eva Bonelli. Ma, benché sia stata Eva a portarla al grande successo, parliamo di un’attrice la cui carriera è costellata di film, programmi televisivi e spettacoli teatrali.

Beatrice Luzzi è nata a Roma il 14 novembre 1970. Ha studiato al Liceo Terenzio Mamiani a Roma ed è proprio lì che ha iniziato ad appassionarsi alla recitazione, cominciando a frequentare i corsi di teatro. Si è poi iscritta all'Università La Sapienza e ha conseguito la laurea, con lode, in Scienze politiche. Dopo aver trascorso due anni a Bruxelles in Erasmus, Luzzi ha iniziato a lavorare nella Direzione Generale per gli Aiuti Umanitari della Commissione Europea. Però la passione per la recitazione continuava a palpitare nel suo cuore, così dopo la laurea ha deciso di ritornare in Italia e ha cominciato a lavorare per Radiorai. Da Roma, è poi andata a Milano per un’audizione, quella decisiva: ha ottenuto il ruolo di Eva Bonelli nella soap opera di Canale 5 Vivere. A questo programma televisivo ha lavorato dal 1999 al 2001. In fondo a questo articolo potete guardare il video condiviso dai profili ufficiali di Instagram di Beatrice Luzzi e del Grande Fratello grazie a cui potrete conoscere meglio la concorrente.



Non solo Vivere ma anche tante altre serie televisive Dopo Vivere, Beatrice Luzzi ha preso parte anche ad altre serie e miniserie televisive. È stata nel cast di show come Il maresciallo Rocca 4 (nell’episodio intitolato Veleni, uscito nel 2003), Don Matteo 4 (la vediamo nell’episodio: Merce preziosa del 2004), Sospetti 3 (2005), Giorni da Leone 2 (2006), Provaci ancora prof 3 (2008), Tutti per Bruno (2009), I Cesaroni (2011), Rex 5 (2013), L’allieva (2015) e Un posto al sole (2017).

Nel 2002 ottiene una parte nel film Travolti dal destino diretto da Guy Ritchie e interpretato da Madonna e Adriano Giannini. Si tratta del remake della pellicola cult Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto del 1974, diretto Lina Wertmüller.

Beatrice Luzzi ha ripreso negli anni 2000 l'attività teatrale, tornando a quel suo grande amore cui negli anni Ottanta si era tanto dedicata. Ha preso parte a pièce come La Bisbetica Domata (2002), Squali (2007), Poliziotta per amore (2008-2010) e Le Donne erediteranno la Terra. Quest'ultimo è uno spettacolo di Aldo Cazzullo di cui Luzzi ha curato pure la regia. Beatrice Luzzi è stata anche la conduttrice del programma televisivo Linea verde. È stata pure autrice e consulente di comunicazione, ha realizzato campagne e anche eventi istituzionali. È stata ideatrice e direttrice artistica del "Premio letterario Costa Smeralda" dedicato al mare. Attualmente è autrice per L'Eredità su Raiuno. Per quanto riguarda la sua vita personale, Luzzi ama la propria privacy e si dimostra immancabilmente una persona riservata. Si sa solamente che ha due figli, ma non si conosce nulla di più. Da ieri, lunedì 11 settembre 2023, Beatrice Luzzi è tra i concorrenti dell'ottava edizione del Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini.

Come si presenta Beatrice Luzzi “Amo camminare a piedi nudi, la natura è parte integrante della mia vita”, scrive Beatrice Luzzi nella sua presentazione personale che si può leggere sul sito web ufficiale dell’attrice. “Classe ’70, romana, mi chiamo Beatrice. Mi piace girovagare, esplorare e sperimentare. Sono selvatica e rock. Il maculato e i pois non fanno per me. La Francia è il mio luogo d’elezione. Le attività sociali una missione. La scrittura il mio sport preferito. Teatro e televisione, una palestra. Ed è nella palestra del liceo che inizio l'attività teatrale. Parallelamente agli studi lavoro per RadioRai. Con una lode in Scienze politiche me ne volo a Bruxelles dove resto due anni ad occuparmi di aiuti umanitari presso la Commissione Europea. Rientro in Italia, un provino, Milano, e mi ritrovo a ‘Vivere’ il ruolo di Eva Bonelli nella soap di Canale 5”, aggiunge Luzzi. Di seguito potete guardare il video condiviso dai profili ufficiali di Instagram di Beatrice Luzzi e del Grande Fratello in cui conoscere meglio la concorrente.

