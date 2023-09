Per il quinto anno consecutivo Alfonso Signorini al timone del Grande Fratello, al suo fianco Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. In tugurio Lorenzo Remotti, Vittorio Menozzi, Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri e Samira Lui

Alfonso Signorini è tornato alla guida del reality-show. Il conduttore ha riaperto la porta rosa della casa di Cinecittà dando il via alla nuova edizione del Grande Fratello . Presenti Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli in quello di rappresentate dei social. Quindici concorrenti hanno varcato la soglia, tra loro anche personaggi del mondo dello spettacolo, tra i quali Massimiliano Varrese e Grecia Colmenares.

È iniziata la nuova edizione del Grande Fratello ( FOTO ). Per il quinto anno consecutivo Alfonso Signorini è tornato alla guida del programma. Il conduttore ha fatto il suo ingresso in studio presentando poi le sue due compagne di avventura: Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli.

Presentati poi l’attrice Grecia Colmenares , il modello e ingegnere Vittorio Menozzi , l’attrice Beatrice Luzi , la fotografa Letizia Petris , il tassista Marco Fortunati , Samira Lui con la passione per il ballo, il calzolaio Lorenzo Remotti e la plurilaureata Anita Olivieri .

Dopo un primo saluto al pubblico il padrone di casa ha iniziato la presentazione dei quindici inquilini a partire da Paolo, giovane macellaio venticinquenne. Nella casa anche Giselda Torresan , operaia con la grande passione per i trekking e la montagna, la chef Rosy Chin , l’attore e ballerino Massimiliano Varrese , il bidello Giuseppe Garibaldi , il campione olimpico Alex Schwazer e Angelica Baraldi che ha preferito dedicarsi agli studi piuttosto che al mondo delle passerelle.

Grecia Colmenares, Beatrice Luzi e Marco Fortunati hanno fatto il loro ingresso nel tugurio, ma Cesara Buonamici ha involontariamente svelato la presenza di quest’area nascosta.

Il conduttore ha riunito tutti i concorrenti in casa dando il via a un primo e breve giro di nomination che hanno decretato cinque concorrenti costretti a vivere in tugurio, ovvero Lorenzo Remotti, Vittorio Menozzi, Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri e Samira Lui.

Aperto un televoto tra i cinque concorrenti: i due più votati guadagneranno l’immunità nel prossimo appuntamento.